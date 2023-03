Butler conduce a los Heat, Celtics pierden, Giannis encesta 46

AFP

Miami

El alero Jimmy Butler guió magistralmente este lunes en la NBA a los Miami Heat en la victoria 119-115 sobre los Utah Jazz, mientras que los Boston Celtics, pese a 43 puntos de Jaylen Brown, cayeron ante los Houston Rockets 111-109.

Con mucha energía y certera puntería en la recta final, Butler le dio a los Heat el importante triunfo. "La energía y la agresividad de Jimmy en estos" partidos "son únicas", dijo su entrenador, Erik Spoelstra.

Butler terminó con 24 puntos al tiempo que siete jugadores de Miami terminaron en cifras de doble dígito.

Tyler Herro y Gabe Vincent terminaron con 18 puntos cada uno, mientras que el pívot Bam Adebayo agregaba 16 tantos y el veterano Kevin Love 11 cartones. El veterano Vícto Oladipo y Caleb Martin se combinaron para marcar 21 unidades desde el banquillo.

El finlandés Lauri Markkanen lideró la anotación de Utah con 38 puntos, pero Miami mostró una mayor compostura en los puntos clave de un juego en el que la ventaja cambió de manos 17 veces.

Miami, que mejoró a 37-33, es séptimo en la Conferencia Este, un lugar fuera de los puestos automáticos de playoffs, con 12 juegos restantes.

"Solo tenemos que seguir esforzándonos y descubrir cómo ganar...", dijo Spoelstra. "En este punto, con 12 juegos restantes, es como sea que tengamos que hacerlo, solo tenemos que hacerlo".

En Houston, el astro Jaylen Brown estalló con 43 puntos, pero no fue suficiente para evitar que los Boston Celtics tropezaran 111-109 ante los humildes locales Rockets.

Los Celtics, en segundo lugar del Este, buscaban cerrar la brecha con los Milwaukee Bucks en la cima de la conferencia contra un equipo de Houston con el peor récord de la Liga.

Pero los Celtics fueron sorprendidos por un equipo encendido, que compartió el marcador en una competencia reñida que vio 15 cambios de liderazgo.

Jalen Green lideró a los Rockets con 28 puntos, mientras que Jabari Smith Jr. registró 24 puntos con 12 rebotes y Kenyon Martin agregó 20 tantos. Kevin Porter Jr. terminó con 14 cartones, seis rebotes y 13 asistencias.

Boston podría haber forzado la prórroga, pero Jayson Tatum falló una bandeja en los últimos segundos mientras Houston se aferraba a la victoria.

"Tienes que hacer los tiros que tienes cuando estás abierto", dijo el entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla. "Rebotes ofensivos, puntos de segunda oportunidad, pérdidas de balones, así es el juego. No me importa si tiras de media cancha, si no ganas esos tres márgenes, no vas a ganar muchos juegos", añadió.

La derrota deja a Boston dos juegos detrás de Milwaukee en la carrera por el primer lugar del Este con 13 juegos restantes en la temporada regular.

Los Rockets, por el contrario, ya están eliminados de la postemporada y siguen en la parte inferior de la Conferencia Oeste con balance negativo de 16-52.

En partidos del Oeste, el griego Giannis Antetokounmpo se desbordó con 46 puntos y 12 rebotes para guiar a los Bucks en un triunfo de 133-124 sobre los Sacramento Kings.

Por otro lado, el francotirador Klay Thompson se echó a sus Warriors arriba y con 38 puntos, incluidos ocho triples, ayudó a su equipo en una victoria de 123-112 sobre los Phoenix Suns.

- Resultados del lunes en la NBA:

Detroit a Indiana 117-97

Memphis a Dallas 104-88

Houston a Boston 111-109

Minnesota a Atlanta 136-115

Miami a Utah 119-115

Golden State a Phoenix 123-112

Milwaukee a Sacramento 133-124