Los cambios impactan

Héctor J. Cruz

El periodista Jeff Passan ofreció, en su cuenta de twitter, unos datos relevantes sobre la incidencia de las nuevas reglas del béisbol en el curso de los entrenamientos 2023.

Lo más relevante es que se puede hacer una comparación de distintos renglones y llegar a la conclusión sobre el tiempo de los juegos. Dice que este año el promedio por partido ha bajado a 2 horas 36 minutos comparado con 3 horas 1 minuto la pasada campaña.

También es notable un aumento en el robo de bases y eso es lógico porque ahora al lanzador se le permite solo dos disparos a la inicial y de ahí en adelante el corredor puede tomarse el espacio que desee. De hecho, en 2022 los robos fueron en promedio de 1.6 por juego ahora va en 2.4, lo cual es mucho.

En los demás renglones va casi todo igual, incluyendo los ponches aplicados y las carreras anotadas. Desde luego, la clave es que el pitcher debe hacer cada lanzamiento en un tiempo máximo de 15 segundos.

Tan solo les falta prohibir el ingreso del coach de pitcheo, que por lo regular va al montículo a entretener al lanzador. Eso deberían de eliminarlo.

LA DERROTA: No le den importancia a la derrota sufrida por Dominicana ayer ante Minnesota en su segundo y último juego de fogueo. El manager y sus coaches pudieron trabajar bastante la cohesión de sus jugadores y que se conozcan entre sí como compañeros.

¿Y cuál es el equipo ? Eso está prácticamente definido de la forma siguiente: el receptor Gary Sánchez o Francisco Mejía, Jeimer Candelario en primera (batea a las dos manos), en segunda Willy Adames o Jean Segura, o cualquiera de los otros shorts que esté dispuesto a defender la intermedia, pues para el short todavía estarán disponibles los estelares Wander Franco, Jeremy Peña y por ahí anda Ketel Marte, una especie de utility.

Manny Machado tercera base, Rafael Devers designado y los jardineros Teoscar Hernández, Julio Rodríguez y Juan Soto más la presencia de Eloy Jiménez. Con ese tipo de plantel, la suerte quedará en manos del pitcheo y eso se verá a partir de este sábado cuando enfrenten a Venezuela 8 P.m.

DE LIDOM: Hay que saludar la decisión de las Aguilas de oficializar a José Leger como manager para el próximo torneo. El realizó buen trabajo y se merece repetir.

LOS FALTANTES: Esta semana también se nombró a Wellington Cepeda como manager de los Gigantes y es bueno echar un vistazo a los demás clubes. José Offerman repite con Licey, Escogido está en blanco, las Estrellas tienen en carpeta a Fernando Tatis y los Toros a Lino Rivera. Hay 4 de 5 dominicanos.

ACLARANDO: La primera fase del clásico mundial será de 4 juegos para cada club pues los grupos son de 5 países. Luego de esos 4 partidos, clasificarán los dos primeros de cada grupo. Esos 8 irán a lo que se llama Cuartos de Final, enfrentando a los clasificados de A vs. B y C vs. D. Luego viene la semifinal de 4 paìses, los días del 15 a 18, celebrándose un solo partido diario. La semifinal será los días 19 y 20 y la final el día 21. Tanto en cuartos de final como la semifinal se aplicará el método de muerte súbita pues quien pierda se va.

LOS CUBANOS: Cuba ha perdido sus dos primeros partidos del clásico mundial,en Asia. Dos de sus refuerzos grandes ligas están de 10-0, el antesalista Yoan Moncada y el veterano semiretirado Yoenis Céspedes. Entre los dos de 20-0 y así no se puede.

UNO MÁS: Los Marlins de Miami firmaron al cubano Yuli Gurriel, ex de los Astros de Houston. ¿Y el dominicano Gary Sánchez? Está en el clásico con su país, pero no tiene contrato de MLB, todavía.

EL CONTRARIO: Estados Unidos jugó ayer contra los Angelinos, es decir que Mike Trout enfrentó a su club que le paga más de 400 millones de dólares. En su primer turno el lanzador le pegó pelotazo, pero “no fue mandado a dar”. USA terminó ganando 6 por 0.

EL PAPÁ. Lean el Santo y Seña de Enriquito Rojas en su cuenta de twitter: “escritor y reportero de ESPN, Papá de Ricky, Billy, Erick, Stacey, Aliyah y Ean… El señor lleva 6 y todavía no ha cumplido 50 años. Es un “bellaco”.