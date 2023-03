El mundo del golf en noticias cortas

Felix Olivo

Santo Domingo

Hola Fiebruses. Volvemos con las principales noticias del golf en los cortitos desde los fairways, así que disfrútenlos. Veamos.

* Chris Nido gana el Tour Canita. Imparable Nido en la gran final que se jugó el fin de semana pasado en Corales. Interesante competencia en la que Nido y Rhadamés Peña tenían un pie dentro del Corales Puntacana Championship, y Willy Pumarol y Juan José Guerra discutían el cupo restante. Guerra sacó la mejor parte y los tres estarán en el torneo conducido por el PGA Tour que va del 23 al 26 de este mes. * Hiram Silfa en el Puerto Rico Open. Inicia hoy el evento en el Grand Reserve Golf Course y le deseamos toda la suerte del mundo a Hiram, quien sale a jugar por el hoyo 10 a la 1:19 PM junto a Carl Pettersson y John Rollins. * Sentimiento patrio. Me gustó mucho que Vistas Golf and Country Club colocara banderas dominicanas en sus 18 hoyos en ocasión del aniversario 179 de nuestra independencia. También las damas del capítulo amateur de la LPGA jugaron en Puerto Plata un torneo que celebraba la Independencia. ¡Arriba Republica Dominicana! * El LIV Golf Series con ratings súper bajos. La cadena CW tendrá que emplearse a fondo para que esos números suban si es que quieren competir por la preferencia televisiva. Un rating de 0.28 (unos 300,000 televidentes x día), definitivamente es muy bajo. * Jack Nicklaus: En 2024 el calendario del PGA Tour será mejor. El Oso Dorado adelantó que dos torneos más tendrán “estatus elevados” con bolsas de US$20MM cada uno (Genesis y Pebble Beach Pro-Am), y que el Phoenix Open perderá ese estatus. Según Nicklaus, la idea es buscar que el calendario se acomode mejor a la agenda de los jugadores, y así garantizar su presencia en esos eventos. * Precios de algunos campos en EEUU por las nubes. Chequeen estos green fees: TPC Scottsdale: $525, TPC Sawgrass $840, PGA National $500, Trump Doral Blue $655, Kiawah Ocean $600, y Pinehurst 2 $495. ¡Rayos! * Me preguntan por el Schedule de viajes. Este año tenemos Colombia (mayo), Marruecos, España y Portugal (Septiembre), y Argentina (Noviembre). ¿Interesados? Denme un toquecito y les paso los datos. * USGA con nuevo presidente…y es negro. Por primera vez sucede eso, y el presidente número 67 es Fred Perpall. Con esto, la institución, que cuenta con 130 años de fundada, logra un hito de inclusión en el deporte. ¡Bien! * Viene evento mixto. El Grant Thornton Invitational va del 8 al 10 de diciembre en el Tiburón Golf Club, y tendrán en cancha 16 equipos de hombres y mujeres. Será interesante ver ese evento. * Contacto. @fiebredegolf en IG, Facebook y Twitter, y en YouTube, canal Fiebre de Golf. TV: Fiebre de Golf TV por CDN Deportes, Domingos, 8PM + 3 repeticiones en la semana. Web: www.fiebredegolf.com. Correo: golfypunto@gmail.com.