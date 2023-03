En contra del reloj para los lanzadores

Marcos Nivar

Santo Domingo

Tony Peña fijó su postura de desacuerdo con el reloj de pitcheo que se ha implementado para la próxima campaña de Grandes Ligas y que actualmente funciona en los partidos de pretemporada.

“Yo estoy en desacuerdo, porque un brazo tiene una cantidad específica de lanzamientos, eso creará fatiga en los lanzadores antes de tiempo, no son máquinas”.

Dijo que con estas nuevas modificaciones están cambiando el juego.

“Si me dicen que vaya a un juego de béisbol no voy. No me gusta lo que está pasando, sí estoy a favor del aumento en el tamaño de las bases, pero el reloj será desastroso para los lanzadores y muy beneficioso para los corredores”.

Grandes Ligas estableció el reloj de lanzamiento a 15 segundos cuando no haya corredores en las bases y de 20 segundos con corredores en las bases, en caso de que un lanzador viole el tiempo establecido otorgaría una bola para el bateador y si el jugador en ofensiva no está listo en la caja de bateo luego de 8 segundos será castigado con un strike.

El reloj ayudó a reducir el tiempo promedio de un partido de nueve entradas en ligas menores de 3:04 horas en 2021 a 2:38 en la pasada campaña del 2022.