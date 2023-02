El Agresor

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com

Nunca debe apoyarse que una persona agreda otra, no importa que la víctima sea periodista, ingeniero, médico o profesor. La agresión es violencia y ustedes saben lo que eso significa. Aún tenga un motivo de venganza, violencia es atentado contra la integridad humana.

Fue lo que sucedió la noche del 31 de enero del 2022 cuando el señor Fausto Espinal generó una riña a puños limpios con el colega Dionisio Soldevila. Espinal fue acusado de prevaricación, acechanza y alevosía, pero al final del juicio los jueces no reconocieron nada de eso. Lo declararon culpable con una condena leve, sin prisión, una condena “suspensiva”, alguna terapia correctiva y una multa de 500 mil pesos.

El señor Espinal me puso un mensaje ayer y luego le llamé. Se mostró eufórico por la sentencia, también burlón y me reclamó porque en algún momento yo me declaré en apoyo a Dionisio. En personas bravuconas es normal este tipo de actitud y los jueces sabrán los motivos de su ligera sentencia.

Y espero que este señor no se dedique ahora a acechar otros periodistas, incluso a mí, porque la violencia no lleva a resultados positivos. De todas formas, hago la mención de lo sucedido en esta conversación telefónica para que conste (por si un día de estos me ataca alguien pues dicen que el Diablo siempre anda suelto).

Soldevila cumplió su parte, llevó al agresor al tribunal y aunque no se logró lo que él y su familia esperaban “algo es algo”. ¿Por qué fue la agresión? Vaya usted a saber. Mientras tanto, a los periodistas que se cuiden, porque cualquiera de nosotros puede ser el próximo.

A Dionisio, mi abrazo de solidaridad y apoyo.

DE BÉISBOL: Veamos algunos tips de béisbol, de aquí y de allá.

- La firma de Raúl Valdés por parte de los Toros cae bien. Fue por dos años y esto es noticia porque se trata de un pitcher con 45 años de edad, cumplidos en noviembre pasado. Es decir que tiene dinero garantizado hasta los 47, toda una leyenda. Valdés, nacido en La Habana, Cuba, en 1977, debutó en Grandes Ligas con Filadelfia el 11 de abril de 2010. A ese instante tenía 32 años de edad.

- Ya está preparada la revista del equipo dominicano del clásico mundial 2023. Ha sido realizada y editada por el colega Mario de Jesús, residente en La Vega y en Miami.

DE MLB: Este viernes inician los juegos de entrenamientos de Grandes Ligas. Hay tres partidos señalados y esto significa que todos los jugadores de roster, los de posición, ya están integrados. De aquí en adelante habrá mucha actividad y eso será así hasta el comienzo de la temporada el 30 de marzo. Es decir un mes y una semana de acción, tiempo en el cual se producen muchas lesiones.

De ahí saldrán algunos nombres importantes que afectarán los rosters del clásico mundial, incluyendo al equipo dominicano. Ojalá no sean muchos.

- Dice el reporte que hay unos 220 jugadores dominicanos en los 30 equipos, pero más de la mitad de ellos volverán a las ligas menores. Como ha sido norma los últimos tiempos.

- Ronny Mauricio, el jugador del Licey, es parte de los entrenamientos de los Mets buscando un puesto. ? Tiene chance? Tal vez, nadie sabe lo que suceda en los entrenamientos en cuanto a lesiones de estelares. Creo que Mauricio puede jugar segunda, short y tercera, aunque necesita un trabajo fuerte para mejorar su defensa.