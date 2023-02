Enrique Valverde: En Fedogolf estamos trabajando para mejorar

Félix Olivo

Santo Domingo

Hola Fiebruses. El mes pasado, Enrique Valverde fue juramentado como nuevo presidente de la Federación Dominicana de Golf (FEDOGOLF), y enseguida enfrentó su primer compromiso oficial asistiendo al recién celebrado Latin America Amateur Championship (LAAC) que se jugó en Puerto Rico. Allí tuve la oportunidad de hacerle una entrevista la cual comparto con ustedes de manera resumida.

¿Qué planes implementará FEDOGOLF a corto y a mediano plazo en 2023? Venimos con muchas ideas que nos han surgido tras tanta experiencia acumulada en todos estos años ligados al deporte. Una de las prioridades será atraer nuevos talentos juveniles, pues como sabes, estuve muchos años ligado al Comité Juvenil, y la nueva directiva sabe muy bien que en los jóvenes es que esta el futuro. Fomentar el inicio en el deporte a una temprana edad será uno de los pilares de nuestra gestión. Nos vamos a enfocar en procurar que los jóvenes se vean atraídos al deporte, en lograr una buena cantidad de niños practicándolo, y que puedan disfrutar de sus bondades, cómo debemos comportarnos, el respeto a los otros, la seriedad, la honestidad, y todo lo que nos enseña el golf en sentido humano.

¿Qué hará FEDOOLF para atraer e incrementar el número de socios y lograr una mayor nómina de jugadores federados? En nuestro programa eso es vital. Desde la gestión pasada venimos aumentando la membresía, y procuramos aumentar los beneficios para el socio, de manera que para ellos sea un orgullo pertenecer a nuestra federación. Que se sientan parte integral de esta disciplina y de este deporte. Llamamos a todos los golfistas a que se acerquen a su federación. Que la apoyen, y que fomenten un sentido de pertenencia. Que obtengan su GHIN, que es lo que les permite jugar con justeza en cualquier parte del mundo. Aprovecho para hacer un llamado a los organizadores de eventos como tú, Felix, para que nos ayuden a atraer más personas, y a que nos utilicen para sus torneos en las direcciones técnicas y scoring. Eso sencillamente beneficia a todos y procura una mejor calidad de los torneos.

¿Qué opinión te merecen los organizadores del LAAC: R&A, USGA y The Masters? Desde el nacimiento del LAAC en 2015 el evento ha sido grandioso para el golf latinoamericano. Hemos sido testigos del crecimiento, no solo a nivel individual, sino en la cantidad de jóvenes intentando hacer la selección en sus respectivos países. Además, el LAAC les ha abierto los ojos para grandes oportunidades que les pueden llegar a través del golf, como son los programas de becas y la posibilidad de convertirse en profesionales. Este año adicionan un puesto en el US Open, lo que quiere decir que junto a los spots en The Masters y en The Open Championship, el campeón jugará tres majors. Considerando que estos muchachos son amateurs, el premio se agiganta. Muchos jugadores profesionales apenas juegan un solo major en su vida, así que eso ha sido algo enorme, no solo para el torneo, sino también para los participantes. (Para ver la completa, vayan a nuestro canal de YouTube).