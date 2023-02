Acerca de “conspiración”

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com

El estimado colega y dirigente de San Francisco de Macorís Tabaré Peña, remite una carta relacionada con un claro y evidente enfrentamiento que existe hace tiempo entre Vitelio Mejía, presidente de Lidom, y Juan Puello, comisionado de béisbol del Caribe. Tabaré habla de que Vitelio encabeza una “conspiración” contra Puello y reproduzco la misma aquí por su importancia para el debate. Leamos:

“Es posible que sea incomprensible con los actores que dirigen la liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, cosas éticas porque debe regir sus torneos y su buena operación dentro de las estrictas normas morales y disciplinarias que debe regirse y además, de la correcta armonía que debe regular sus relaciones con la Confederación de Béisbol del Caribe y sus ligas asociadas.

“El año pasado asumimos postura en apoyo del señor Juan Puello Herrera, con quien no nos une ningún vínculo.

“Cuando Lidom, con su cabeza el señor Vitelio Mejía, junto a los mexicanos y otros montaron una conspiración para sacarlo de la presidencia de la Confederación del Béisbol Profesional del Caribe un grupo de personas salimos en defensa de su gestión al frente de la confederación.

“Después del éxito rotundo de la Serie del Caribe montada en Venezuela, pensamos que el presidente de Lidom iba a sentir alegría y satisfacción y felicitar a Puello Herrera, muy al contrario solo se limitó a felicitar el comité organizador, como una forma de ignorar el gran trabajo que el presidente de la confederación viene realizando.

Pero queremos dar a su favor que reconoce el gran trabajo que está realizando la confederación, sólo que le faltó decir que esos éxitos quien los encabeza es Francisco Puello.

“Aprovechamos para felicitar al señor Puello, un hombre de grandes atributos cristianos, esperando que en las próximas jornadas siga cosechando grandes éxitos en beneficio del béisbol del Caribe y del mundo .

“Visualizamos que en lo que debe concentrarse Lidom es proveerse de un código ético y disciplinario del cual adolece, además hacer funcionar dentro de ella una Comisión de Etica y Disciplina y que la función que a ella corresponde deje de estar concentrada en manos de su presidencia.

“Hay que evolucionar a Lidom, como lo viene haciendo la Confederación del Béisbol del Caribe bajo la conducción de Puello Herrera”.

Att. Tabaré Peña

Socio fundador de los Gigantes del Cibao y Presidente de la Asociación de Cronistas de la Provincia Duarte y la Región Nordeste

CERO TRAUMAS: A cada rato llegan las noticias de que tal equipo firmó contrato con tal jugador de Lidom, reteniendo sus servicios al menos por los próximos dos años. Fernando Abad con los Toros, un grupo de estelares de los Gigantes, Emilio Bonifacio y César Valdez con Licey y aunque la mayoría de clubes no ha dado todos los nombres, se conocen en forma extraoficial. Lo relevante de esto ocurrirá a partir del 15 de marzo cuando empezará "la otra agencia libre", pues a partir de esa época se conocerán los nombres de los peloteros que no fueron retenidos por sus clubes.

¿Y por qué no fueron retenidos? Viendo el caso a futuro, ahí hay dos posibilidades. A) que el equipo no haya tenido interés en retenerlo y no le haya ofertado. Y b) que no hayan llegado a un acuerdo económico entre las partes. Será a partir de entonces cuando se podría generar un movimiento de jugadores que vayan a otros equipos de Lidom y eso será bien interesante.

EL ESCOGIDISTA. El domingo entrevistamos a Mel Rojas Jr. en La Hora del Deporte y resulta un personaje muy interesante. Tiene 31 años de edad, ese hijo del exlanzador de MLB (y del Escogido) Mel Rojas, relevista estelar de Montreal durante un buen tiempo. Rojas Jr. nació en Indianapolis para ese entonces triple de los Expos (1990) y alcanzó estudios universitarios allí en Administración. Estuvo 8 años en las menores con los Piratas de Pittsburgh, equipo que lo seleccionó en 3ra. ronda por un monto de 450 mil dólares. Luego pasó a los Bravos de Atlanta, pero no pudo jugar en MLB. Se fue a Japón y Corea, y ahora está sin trabajo, estudiando ofertas de México y de Grandes Ligas. Mel dijo vivir su mejor momento cuando dio el hit ganador para definir la corona 23 del Licey en la pasada serie final ante las Estrellas Orientales. Un pelotero muy intereante con alto nivel de educación.

Mel vive en Santo Domingo y en Indianapolis donde tiene esposa y dos hijos.

RETORNA LINO: Este lunes se informa el retorno de Lino Rivera a la dirigencia de los Toros del Este. El fue campeón con los Toros en 2019-20 y me parece que Jesús Mejía era parte del grupo de operaciones de béisbol, con Raymond Abreu a la cabeza. Mejía retorna a la organización como Gerente General, y de una vez llama a su antiguo enllave Lino, que estaba en la agencia libre… El boricua, siempre amable, se entretiene en estos tiempos dizque firmando un equipo de béisbol de Haiti, pero con “peloteros dominicanos” de ascendencia haitiana. Una pura mojiganga, pero él dice que le pagan por eso. ¿Qué usted opina?.

EL PRESIDENTE: Recomiendo a los liceístas (y los otros también) chequear la entrevista que realizamos este lunes al presidente del Licey, Ricardo Ravelo. Hace tres semanas, Ravelo visitó el Listín con el trofeo de Lidom y nos prometió volver con el trofeo de la Serie del Caribe. El hombre cumplió en todo y ayer lo recibimos con los brazos abiertos.