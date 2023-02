El dominicano Saúl Mena se convierte en dos veces campeón mundial de la Copa Capcom

El dominicano Saúl Mena, se convirtió este fin de semana en dos veces campeón mundial de la Copa Capcom, el evento del videojuego Street Fighter V.

Mena, en esta nueva edición que corresponde a la novena, derrotó a su contrincante chino Zhen “Rou” Kuang, quedándose con el premio mayor de 120 mil dólares. Lo venció dos veces seguidas, ganando cada set tres a uno.

Previo a iniciar la competición, Mena depositó su confianza en Dios. Resaltaba que independientemente de lo que pasara, lo aceptaba con “honor”.

“Dios, todo lo que he hecho y lo que haré está en tus manos, acepto lo que sea para mí con el mayor honor. Sabes lo que quiero, pero solo si es lo que tienes reservado para mí, lo quiero. Uno más”, escribió a través de su cuenta de twitter oficial.

El criollo ha sido un participante estrella en este evento durante años.

God, everything i have done and that i will do is in your hands, i accept whatever its for me with the biggest honor.



You know what i want, but only if its what you have in store for me i want it.



One more.