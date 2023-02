Héctor J. Cruz



Estamos a 16 días de iniciarse el clásico mundial de beisbol, que se abre el 8 de marzo en Japón. También, a 19 días del primer juego de República Dominicana, que debutará el sábado 11 de marzo, 7 P.M., en el estadio de los Marlins de Miami vs. Venezuela.

Los fanáticos dominicanos con capacidad económica tienen ya comprados sus vuelos, saben dónde van a dormir (en apartamentos propios o de amigos, casas de amigos o alquiladas y naturalmente en hoteles). Y les cuento que en ese grupo hay miles, no exactamente cientos, porque eso es lo que uno capta en las calles y contactos personales.

Algunos temas de controversias de estos días son los siguientes:

- Los fans y los medios manifiestan su discrepancia y disgustos por los diseños del uniforme que usará el equipo dominicano. Desde luego que por lo general este un sentimiento amarrado al gusto y apreciación de cada quien. Hay varias opciones de uniformes, pero el equipo que tiene calidad gana de cualquier forma, no importa la ropa que vista.

- Hay disputa, a lo interno del equipo, con el tema de quién será el Capitán. Robinson Canó fue el hombre del 2017 y ahora, muchos lo mencionan, pero también destacan el hecho de que no será un titular. Los fans y los medios tienen sus favoritos, pero eso no tiene gran importancia. Dominicana ganó en 2013 “sin Capitàn”, porque eso no hace falta. Sin embargo, ahora hay una especie de chercha interna sobre eso. En chanza, pienso que Canó debería “renunciar” como potencial candidato. y ahí termina la discusión.

- Todos están pendientes, además, de los peloteros dominicanos que tendrían problemas de salud y pudieran retirarse, pero reitero que hay demasiado material relevante para sustituciones. Imaginen que Estados Unidos acaba de perder al lanzador Clayton Kershaw, quien se retira por recomendación del equipo para fines de cuidar su salud. Hablamos de un tipo que ha sido campeón mundial, ha sido MVP y Cy Young, 9 juegos de estrellas.

La administración del equipo dominicano (presidencia, gerencia y manager) sigue manejándose a discreción y prudencia ante la exigencia de la demanda informativa. Eso no es tan fácil, frente a la realidad de que ahora a los medios tradicionales de prensa escrita, radio y tv, se han añadió 5 mil programas de redes - con el inconveniente de que el 99% de sus autores son más fanáticos que periodistas. Seguimos.

EL PRIMERO: Anderson Comas, joven de 23 años, se convierte en el primer pelotero dominicano en declarar públicamente su homosexualidad. Lo hizo en su cuenta de Instagram y naturalmente se convierte en noticia. ¿Un pelotero gay? Así como suena. Es nacido en Santo Domingo, firmado en 2016 por White Sox, sus primeros años ha sido jardinero y a partir del 2022 se ha convertido a pitcher. ¿Es eso un problema? Bueno, no sé qué tipo de tratamiento le darían ahora en el club house, cuando todos sus compañeros estén en baño, desnudos. De alguna manera, eso tendrá alguna repercusión para este joven atleta.?En serio?.

HISTORIA: Solo dos peloteros han participado en las 4 ediciones del clásico mundial de beisbol, desde 2006. Son ellos el venezolano Miguel Cabrera y el mexicano Oliver Pérez, lanzador. Oliver estuvo aquí el pasado invierno con las Estrellas Orientales y tiene 41 años de edad.

DE MLB: Dos peloteros dominicanos perdieron el arbitraje el fin de semana. El lanzador zurdo Génesis Cabrera, de San Luis, pedía 1.1 millones, pero el juez le dio la razón al equipo y ganará 950 mil dólares. El año pasado Génesis estuvo por debajo y tuvo efectividad de 4.63… De otro lado, el jardinero Teoscar Hernández, de Seattle, pedía 16 millones y le adjudicaron 14 millones, la oferta del equipo. En 2022, Teoscar, con Toronto, ganó US$10.5 milones, y bateó 25 jonrones con 77 remolcadas… El hombre ya tiene sus buenos cheles asegurados y para el 2024 será agente libre.