Alcaraz arrasa y jugará final de Argentina con Norrie

AP

Buenos Aires

El Abierto de Argentina no deparó sorpresas en semifinales. Y el título del certamen será dirimido este domingo por los dos principales favoritos, el español Carlos Alcaraz y el británico Cameron Norrie.

Alcaraz está de regreso. Tras una ausencia en el circuito de más de tres meses por lesiones, el español demostró, sobre la arcilla de la pista central “Guillermo Vilas” del Buenos Aires Lawn Tennis Club, que ha recuperado el juego que le permitió ser el tenista más joven de la historia en ocupar la cima del ranking, a sus 19 años.

El murciano arrolló el sábado a su compatriota Bernabé Zapata Miralles por un doble 6-2 en apenas 1:16 horas de juego. Jugará contra Norrie la novena final de su carrera —primera tras consagrarse campeón del US Open en 2022.

“Sin ninguna duda, he jugado un gran partido, con grandes tiros, muy buen ritmo, aprovechando las ocasiones desde el primer momento… Me he sentido muy cómodo”, señaló el discípulo de Juan Carlos Ferrero.