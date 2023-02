Tiger Woods se vuelve viral por las razones equivocadas en Riviera

AP

Los Ángeles

Tiger Woods tuvo algunas explicaciones que dar el viernes, sobre un putter tan frío que casi no pasa el corte en Riviera, y sobre una broma chovinista que le hizo a Justin Thomas en el Genesis Invitational.

En su regreso a la competencia de élite por primera vez en siete meses, Woods causó un gran revuelo en la primera ronda por todas las razones equivocadas.

Comenzó cuando arrancó una serie de 323 yardas, unas 10 yardas más que Thomas, de 29 años. Al salir del tee, Woods puso discretamente algo en la mano de Thomas, que Thomas arrojó al suelo cuando se dio cuenta de lo que era: un tampón, para recordarle que Woods golpeó más lejos. Woods se rio y puso su brazo alrededor de Thomas.

Las redes sociales cobraron vida cuando se publicó el momento. El viernes, un fan gritó: "¡Tampón!" en Woods después de que hizo un putt raro.

Woods se disculpó después de su final de bogey-bogey para un 74 en la segunda ronda, que lo dejó sobre la línea de corte proyectada. Al final del día, subió suficientes lugares para estar seguro de que estaría allí durante el fin de semana. Estaba 11 golpes por detrás de Max Homa.

“Se suponía que iba a ser todo diversión y juegos y obviamente no ha resultado así”, dijo Woods. “Si ofendí a alguien de alguna manera, forma o forma, lo siento. No estaba destinado a ser de esa manera. Era solo que nos hacíamos bromas todo el tiempo y, viralmente, creo que esto no se vio de esa manera”.

Aparte de maldecir después de malos golpes, Woods rara vez atrae este tipo de atención hacia sí mismo dentro de las cuerdas.

El golf tampoco fue mucho mejor.

Perdió oportunidades de birdie al principio y oportunidades de par al final, y el final fue totalmente opuesto a su primera ronda cuando cerró con tres birdies seguidos para un 69.

Woods estuvo a centímetros de un ace en el hoyo 14 par 3, su quinto hoyo de la ronda, pero falló una oportunidad de birdie de 5 pies, dos hoyos después.

“No jugué bien hoy”, dijo Woods. “Bloqueé muchos putts temprano, y este es probablemente el puntaje más alto que pude haber logrado hoy. Probablemente, debería haber disparado probablemente cinco o seis mejores que esto fácilmente. Simplemente, no hice los putts temprano y en la mitad de la ronda cuando tuve esas oportunidades. Y no eran putts muy duros”.

Todavía estaba 2 bajo par en el torneo, incluso en su ronda, cuando no alcanzó su objetivo en el sexto hoyo par 3, el famoso green con un bunker en el medio. La bola rodó por el borde hasta el frente del green y el pin se cortó en la parte superior izquierda.

Con los brazos cruzados y un lob wedge en sus manos, estudió múltiples opciones. Podría haberlo lanzado al fondo del green y cuesta arriba y dejarlo correr hacia el hoyo.

“Si lo rompo en la parte superior, existe la posibilidad de que regrese a la parte delantera del green”, dijo Woods, y agregó que eso fue lo que sucedió cuando lo probó el miércoles durante el pro-am.

Cambió al putter para subir la pendiente, a la izquierda del pin para dejarse a unos 10 pies de distancia para tener una oportunidad de par. Un problema.

“La colina lo atrapó más de lo que pensé que lo haría”, dijo.

Le quitó velocidad a la pelota y giró a la derecha, por el borde del búnker y hacia la arena. Se lanzó a 5 pies e hizo un putt rápido con suficiente quiebre que tuvo que comenzar fuera de la copa.

Ese fue el comienzo de un mal final. En el octavo, su golpe de salida encontró un bunker y lo atrapó con fuerza, golpeó su tercero sobre el green e hizo bien al patear desde el primer corte de césped hasta el rango de tap-in para bogey.

En su último hoyo en el No. 9, se quedó corto y se metió en el búnker. Todo lo que pudo hacer con un bolo frontal salió disparado a través del green, y su putt par golpeó el borde. Otro bogey lo dejó en 1 sobre 143, fuera del top 65 cuando firmó su tarjeta.

“Tuve dos llamadas malas en el viento en 6 y 9 y terminé costándome dos tiros allí”, dijo Woods.

El anfitrión del torneo juega por primera vez desde 2020 debido a lesiones en la pierna derecha por un accidente automovilístico un año después.