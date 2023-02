Tras ser Novato del Año, Harris quiere mejorar, Brayan Bello con molestia

AP

North Port, Florida

Malas noticias para el resto de la Liga Nacional: el reinante Jugador Novato del Año no se siente satisfecho con su temporada debut.

Michael Harris II de Atlanta —cuya gran temporada llevó a los Bravos a terminar con 101 victorias y el título divisional— aseguró el sábado que “tuvo una buena temporada, creo” y respondió con más modestia a la pregunta de cómo se siente con su 2022.

“Tuve que trabajar en algunas cosas, pero fue decente. Intentaré ser mejor”, advirtió Harris. “Tengo un estándar más alto para mí”.

No hay forma de saber qué tan bueno se puede convertir el jardinero central de 21 años. Harris bateó un promedio de .297, con 19 jonrones, 64 remolcadas y 20 bases robadas tras saltar de la Doble-A a las Grandes Ligas. Atlanta estaba por debajo del .500 antes de que Harris debutara el 28 de mayo. Poco después, los Bravos ligaron 14 victorias.

Su compañero en Atlanta Spencer Strider terminó segundo en la votación al Novato del Año.

“Significa mucho. Sé que sólo puedes ganarlo una vez”, dijo Harris. “Creo que eso hace que valga más”.

En 2023 inicia el acuerdo de ocho años y 72 millones de dólares de Harris y que podría llegar a valer 102 millones en 10 campañas. Esto significa que el originario de Georgia podría jugar en Atlanta por largo tiempo.

“Siendo aficionado de los Bravos desde niño y poderme poner esta camiseta y jugar en Atlanta, creo que me dio otro empuje”, reconoció.

SALUD DE BELLO

El derecho de Boston Brayan Bello estará fuera hasta el lunes debido a una dolencia en el brazo derecho.

“Tras su último bullpen, sintió un dolor”, advirtió el mánager Alex Cora. “Es importante para la organización. Volverá a lanzar el lunes”.

El dominicano de 23 años, es candidato a la rotación de abridores del club durante los entrenamientos de primavera.

“Fue la semana pasada, estaba lanzando. No sentí dolor, pero sentí una tensión y no quise forzarlo”, dijo con un traductor el sábado. “Me siento mucho mejor. He estado trabajando duramente para estar listo”.

El año pasado fue llamado de la Triple-A y lanzó en 13 encuentros, con 11 aperturas para terminar con foja de 2-8 y 4.71 ERA.