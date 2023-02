Jorge Messi: "No creo que Leo vuelva al Barcelona"

EFE

Barcelona, España

Jorge Messi, el padre del futbolista argentino del Paris Saint Germain Leo Messi, ve difícil que su hijo vuelva a vestir la zamarra del Barcelona al considerar que "no se dan las condiciones" para que su fichaje sea una realidad.

Así lo aseguró el padre del futbolista en declaraciones a los periodistas presentes en el Aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat, desde donde emprendió un vuelo.

En sus respuestas, Jorge Messi dejó entrever que el futuro de su hijo, cuyo contrato con el Paris Saint-Germain finaliza el próximo junio, no pasa por volver a jugar en el Barcelona.

"No creo que vuelva (al Barcelona). No se dan las condiciones", dijo.

Al ser preguntado por si había hablado sobre el futuro de su hijo con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, Jorge Messi lo negó: "No hemos hablado".