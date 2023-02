Johnny Cueto será mentor en los Marlins de Miami

MLB.COM

Júpiter, Florida

Firmar a un veterano de la talla de Johnny Cueto tiene varias ramificaciones. Con sólo ver los primeros dos días de los entrenamientos de los Marlins en el Roger Dean Chevrolet Stadium, se puede apreciar los efectos.

El lunes por la mañana, el dominicano soltó el brazo con sus compatriotas Sandy Alcántara y Edward Cabrera. El martes, Cueto y Cabrera hicieron pareja antes de realizar una sesión del bullpen.

Luego, trotaron juntos. “Sabe que estará aquí junto a [Cabrera]”, dijo el coach de pitcheo de los Marlins, Mel Stottlemyre Jr., sobre Cueto. “Le dije, ‘Cabby, conoce a tu nuevo compañero”. A Johnny le gusta trabajar y es muy serio con su trabajo, y también sabe cómo me gusta a mí que se hagan las cosas.

“Lo ha hecho durante mucho tiempo. Yo reconozco eso. Puede ofrecer muchos consejos a los más jóvenes que aún están aprendiendo varias cosas e intentando superar algunos obstáculos. Será muy importante para el cuerpo técnico”.

Junto a toda la fanfarria que generó su presentación con los Marlins, el veterano de 15 años en Grandes Ligas llega con mucha experiencia al conjunto de los Marlins. El próximo mes, Cueto estará compitiendo en el Clásico Mundial de Béisbol.

Aunque el oriundo de San Pedro de Macorís no mencionó a una persona en específico que lo haya ayudado a él al comienzo su carrera, sí mencionó que ha recibido muchos consejos y sugerencias en su paso por sus últimas cuatro organizaciones.

“Tengo una buena relación con los lanzadores latinos y también con los norteamericanos”, mencionó Cueto. “Soy bien humilde, así que trato de ayudar. Compartir mi talento, toda mi experiencia y ayudar a los más jóvenes, para que puedan sacarse el 100% en sus juegos”.

Cabrera, de 24 años, brilló en el 2022 con EFE+ de 135 y WHIP de 1.07 en 14 aperturas.

El ex prospecto del Top 100 del béisbol se perdió un tiempo por tendinitis en el codo derecho, pero demostró su potencial cuando estuvo saludable. Miami espera que ahora pueda dar el gran paso con Cueto como mentor.

Todo empieza con llegar preparado a los entrenamientos, algo que hicieron ambos. Cueto, quien cumple 37 años este miércoles, sabe que tiene que trabajar fuerte para poder mantenerse en forma, dado que no tiene la misma edad que varios de sus compañeros. Debido a su entrenamiento personal, Cueto no tuvo que alterar su rutina del receso de temporada para llegar listo al Clásico Mundial.

“Por eso me da orgullo el trabajo que hago; es lo que me mantiene en el juego”, dijo Cueto.

“Sigo haciéndolo siempre. Estoy orgulloso de trabajar fuerte siempre. Cuando deje de hacerlo, es porque me iré a casa”.

Había cierta anticipación cuando Cueto trabajó el martes con el cátcher Jacob Stalling, quien recibió cada uno de los pitcheos lanzados por el vigente Cy Young de la Liga Nacional, Alcántara, la campaña pasada.

Entre los que fueron testigos de dicha sesión estaban Cabrera, el zurdo Braxton Garrett, la gerente general Kim Ng u los gerentes generales auxiliares Brian Chattin y Oz Campo, junto a los directores de operaciones de liga menor, Héctor Crespo y Terry Collins.