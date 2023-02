El invicto 2013

Héctor J. Cruz

Para el clásico 2013 se pusieron de manifiesto dos elementos clave del béisbol: 1ro. que cuando usted tiene un núcleo de super estelares no hay garantía alguna de una corona. 2do. fruto de la experiencia del 2009, algunos jugadores relevantes se alejaron y no quisieron participar.

Es decir que, luego del 1-2 de cuatro años antes, en 2013 por algún motivo particular no participaron jugadores del calibre de David Ortiz, Adrian Beltré, José Bautista, Albert Pujols y Johnny Cueto. Algunos venían de lesiones, otros no recibieron el permiso.

Entró un nuevo comando por Dominicana, con Moisés Alou de gerente arrastrando su gran éxito al frente de los Leones del Escogido con 3 coronas en un breve período de 5 torneos. Y Tony Peña, coach de tercera de los Yanquis, quien fue el primer manager nombrado en 2006, pero que no participó por prohibición del equipo. William Castro con experiencia de coach de pitcheo con los Cerveceros de Milwaukee, ejerció tales funciones en este club dominicano.

Lo más representativo de RD en este clásico estaba en la ofensiva de sus infielders: Miguel Tejada y Hanley Ramírez en tercera, José Reyes en el short, Robinson Canó en segunda y Edwin Encarnación en primera. El designado era alterno.

También había notoriedad con Nelson Cruz en el bosque derecho y Carlos Santana de receptor. Francisco Peña, el hijo de Tony, fue 2do. cátcher.

Los demás jardineros no metían miedo: Ricardo Nanita, Alejandro de Aza, Eury Pérez, Leury García y Moises Sierra. ?Se entiende eso del miedo?.

Finalmente llevaron un cuerpo monticular que tampoco impactaba, especialmente entre los abridores Wandy Rodríguez, Samuel Deduno, Edinson Vólquez y Ángel Castro. Había abundancia de experiencia en el relevo con Fernando Rodney, Octavio Dotel, Pedro Strop, Santiago Casilla, Kelvin Herrera, Alfredo Simón, José Veras, Lorenzo Barceló y los zurdos Juan Cedeño y Atahualpa Severino.

Pero fue este club el que se adueñó del torneo, ganando sus 8 juegos, en un invicto de 8-0 y 3 de esas victorias fueron ante los boricuas, aunque usted no lo crea.

Dominicana barrió en su primer grupo (en San Juan, PR) contra Puerto Rico, España y Venezuela. En la segunda fase hizo lo mismo ante Italia, Estados Unidos y Puerto Rico de nuevo, en la semifinal superó a Holanda 4 por 1 y se vieron la cara de nuevo ante Puerto Rico en la final, ganando 3 por 0. La pela a los boricuas fue decisiva.

UN POCO MÁS: Entre los infielders estuvo Erick Aybar, que resultó muy valioso pues jugó mucho agotando 21 turnos, promedio en .333. Robinson Canó fue electo MVP del clásico con una actuación notable de 32-15, 2 jonrones y 6 empujadas. También fue líder en hits con 15. José Reyes tuvo de 35-7 para .351 y Nelson Cruz de 33-10 para .324. El equipo dominicano había ganado dos juegos previos de entrenamientos ante clubes de grandes ligas y también los ganó. Otro que no dijo presente fue Alex Rodríguez, que para esos tiempos había sido suspendido por dopaje y tenía tremendo rebú contra los Yanquis, el sindicato de peloteros y la MLB, es decir contra todo el mundo. Fernando Rodney tuvo 7 salvamentos, casi todos, y fue el relevista del clásico.

CLASIFICACIÓN: En los meses previos al clásico hubo eliminatorias en varias partes del mundo que, para el béisbol significaban una gran novedad. Imaginen ustedes que se incluyó a Alemania, además de Jupiter, en Florida, Taiwan y Panamá. En 2013 debutaron España y Brasil, aunque se fueron bien temprano. No regresaron dos naciones del evento anterior, Panamá y Sudáfrica. El tercer lugar fue para Japón, que había sido campeón los dos primeros torneos. En total participaron 16 equipos y ya esa cuenta va para 20 en 2023.

EL PRIMERO: Los Toros del Este anunciaron ayer la firma de Cristian Adames y quiero preguntar si este se convierte en el primer agente libre dominicano de la agencia. ¿Hay que inscribirlo así o no?. Una pregunta ingenua: ¿informarán los equipos los años de firma y los montos de los contratos? Sospecho que no, que todo seguirá igual.

EN INGLÉS: Ahora tenemos lo siguiente en el ambiente local. Una Lidom que por ningún lado habla de su deporte, el béisbol… Una Fedom, que tampoco habla de su deporte, el beisbol. Y un TeamDom que nadie sabe lo que es, pero que los olímpicos aplican a su delegación de juegos internacionales. Es tremendo arroz con mango, pero seguimos avanzando.