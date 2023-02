Un jueves excelente

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com.. hjcbeisbol@hotmail.com Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com

Las noticias deportivas de este jueves día 9 de febrero fueron super buenas para los dominicanos y el mundo del béisbol.

De un lado, el Licey Dominicano superó a México en el partido de semifinal de la Serie del Caribe logrando su pase a la final, que será este viernes por la noche en Caracas.

Más tarde, MLB Network informó del roster dominicano para el 5to. Clásico mundial de béisbol y se pudo comprobar que estarán actuando casi todas las estrellas dominicanas de la actualidad.

Imaginen la alineación de Julio Rodríguez en el jardín central, Juan Soto en el derecho, Manny Machado en tercera, Vladimir Guerrero Jr. en primera, Rafael Devers designado, Wander Franco o Willy Adames en el short, Teoscar Hernández en el left, Ketel Marte o Jean Segura en segunda base y Gary Sánchez o Francisco Mejía de receptor.

Lo brillante de esta alineación es sobre todo el factor juventud, pues el promedio debe estar muy debajo de los 30 años.

Este promedio, desde luego, excluye a Nelson Cruz y Robinson Canó, que aparecen inscritos y cuya presencia no debe verse con malos ojos, aunque será tema de controversia.

Como lo será también el hecho de que no hayan invitado a Emilio Bonifacio, el jugador más carismático de este invierno en la pelota dominicana, pero no porque sea un tipo simpático. Es por su rendimiento, que todavía exhibe en la Serie del Caribe cuando busca esta noche otra corona para el Licey.

Casi todos los que se esperaban están en el roster, excepto Fernando Tatis Jr., impedido por suspensión, y José Ramírez, en recuperación de salud. Tampoco vi a Enmanuel Clase, el relevista Premium que lanza para los Indios de Cleveland.

EL OTRO EQUIPO: No sobra, además, hacer un Equipo B para República Dominicana, aquellos peloteros que no fueron invitados o que no fueron incluidos.

Receptores: Pedro Severino y Webster Rivas.

Infielders: José Ramírez antesalista, Oneil Cruz y Amed Rosario para el short, Jorge Polanco y Jorge Mateo para segunda, y Carlos Santana para la inicial. En los jardines, José Siri, Starling Marte, Raimel Tapia y Ramón Laureano.

De los lanzadores, Luis Severino, Luis Castillo, Frankie Montás, Framber Valdez, y los relevistas Wandy Peralta, Miguel Castro, Enmanuel Clase, Félix Bautista, Seranthony Domínguez.

El manager sería Manny Acta o Luis Rojas, el gerente David Ortiz o Moisés Alou y en estos dos renglones el país tiene muchísima gente. ¿Usted qué cree?.

LO QUE VIENE: Ahora hay que preguntarse qué sigue para los miembros del equipo dominicano del clásico mundial. Digamos que a partir de este 15 de febrero los dominicanos estarán llegando a los campos de entrenamientos, y allí estarán durante tres semanas. La primera junta de todos será el 8 de marzo, en Sarasota, Florida, y en esos días harán dos juegos de entrenamientos contra equipos de MLB… El primer partido oficial será el sabado 11 de marzo…

AGENTES LIBRES: Del grupo de inscritos en los 30, hay una figura relevante que no tiene trabajo todavía y se llama Gary Sánchez, quien permanece en la agencia libre.. ¿Qué pasará con Gary, se reportará al equipo aún sin tener contratos de MLB?. Es interesante el caso… El año pasado 2022, Gary jugó para Minnesota y ganó US$9 millones, pero no ha concretado pacto con nadie. Su promedio fue bajito, en .205, con 16 jonrones y 61 remolcadas, un OBP de .-282, también pobre. ¿Estará pidiendo mucho dinero o rechazando ofertas de ir de invitado? Caso extraño, porque es un pelotero de apenas 30 años de edad.

DE PUBLICIDAD: Los anuncios publicitarios inundan el beisbol también en los uniformes de peloteros y ahora de los árbitros. Los de la Serie del Caribe lucen varios anuncios y eso se debe a que las organizaciones quieren y necesitan cada vez más dinero… Imagino que un día de estos también eso llegará a los árbitros de las mayores y hasta el público. Ya el dinero no alcanza para mucho, porque los atletas ganan demasiado, al menos las estrellas.

DE LOS YANQUIS: Solo tres jugadores del roster de los Yanquis irán al clásico mundial. El lanzador Nestor Cortés lo hará por Estados Unidos, pese a que es nacido en Cuba, nacionalizado USA. El nicaragüense Jonathan Loaisiga y el venezolano Gleyber Torres. Ningún jugador estelar irá al evento. Claro, hay tantos norteamericanos de alta calidad que se pueden hacer diez equipos.