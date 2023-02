El récord de LeBron James será difícil de superar

Tim Reynolds

Nueva York

Está a punto de suceder. LeBron James finalmente está a punto de superar a Kareem Abdul-Jabbar por el récord de anotación de su carrera en la NBA, pasando la antorcha de un miembro de Los Angeles Lakers a otro.

James está a 35 puntos del total de 38.387 de Abdul-Jabbar. El récord podría llegar tan pronto como el martes cuando los Lakers reciban al Oklahoma City Thunder o el jueves en Los Ángeles contra los Milwaukee Bucks.

Aquí está el significado de que James pasara a Abdul-Jabbar:

¿SE VOLVERÁ A BATIR ESTE RÉCORD?

Tal vez, pero no en un tiempo pronto.

James está en camino de eclipsar la marca de 40,000 puntos la próxima temporada y también tiene contrato por una temporada más después de eso. E incluso entonces no hay garantía de que no siga jugando; ha dicho muchas veces que le gustaría quedarse en la NBA el tiempo suficiente para que su hijo, LeBron James Jr., conocido como "Bronny", llegue a la liga, algo que no sucederá hasta 2024-25 como muy pronto. .

El jugador más cercano actualmente en la NBA a James en la lista de todos los tiempos es Kevin Durant de Brooklyn, quien tiene 26,684 puntos. Durant probablemente tendría que jugar al menos otras seis o siete temporadas solo para alcanzar la marca de Abdul-Jabbar, y quién sabe cuánto subirá James el listón para entonces.

James Harden, de Filadelfia y Russell Westbrook, de los Lakers tienen poco más de 24,000 puntos cada uno. Ambos son grandes de todos los tiempos, pero no van a atrapar a James.

Luka Doncic de Dallas tiene un promedio de 27.4 puntos por juego en lo que va de su carrera. Pero por muy bueno que sea Doncic, necesitará promediar tantos puntos durante otras 14 temporadas más o menos antes de llegar a la marca de los 38,000 puntos.

Entonces, a menos que la NBA agregue un tiro de 10 puntos, el récord no se romperá por mucho, mucho, mucho tiempo.

¿CÓMO LLEGÓ JAMES A ESTE PUNTO?

James ingresó a la NBA directamente de la escuela secundaria; Abdul-Jabbar tuvo una carrera universitaria antes de ser elegible para unirse a la liga. James tenía 18 años cuando anotó sus primeros puntos en la NBA; Abdul-Jabbar tenía 22 años.

Abdul-Jabbar tardó 20 temporadas en llegar a 38.387. James lo alcanzará en su temporada número 20.

James ha sido duradero, especialmente durante los primeros tres cuartos de su carrera. Solo se perdió 71 juegos en sus primeras 15 temporadas. Desde que se unió a los Lakers hace cuatro temporadas y media, se ha perdido casi 100 partidos. Pero siempre ha evitado lesiones graves; parte de eso es solo buena suerte, pero gran parte se debe a que, según los informes, invierte más de un millón al año en su cuerpo.

Durante casi toda la carrera de James, mantener al Rey en forma ha recaído sobre los hombros de Mike Mancias, uno de los miembros más confiables del círculo íntimo de James. Mancias nunca quiere ningún crédito por su trabajo; evita ser el centro de atención de la forma en que James supera a los defensores. Pero en 2019, cuando James fue revelado como el atleta masculino de la década de The Associated Press para la década de 2010, Mancias arrojó un poco de luz sobre la ética de trabajo de James.

“Él hace lo que sea necesario cuando se trata de cumplir con sus compromisos en todo”, dijo Mancias, “especialmente en su juego y su oficio”.

¿NO ROMPIÓ EL RÉCORD JAMES EL AÑO PASADO?

Los registros oficiales de la NBA se basan únicamente en los juegos de la temporada regular. Los juegos de playoffs están en su propia categoría. Por eso el récord, desde hace ya casi 39 años, lo tiene Abdul-Jabbar con 38.387 puntos. Pero al sumar los juegos de postemporada a ese total, Abdul-Jabbar en realidad se retiró con 44,149 puntos.

Y esa es la cifra que James, nuevamente, al agregar sus puntos de playoffs, eclipsó el 12 de febrero de 2022, en una derrota de los Lakers contra los Golden State Warriors. Entonces, si bien ese es un registro "a", no es "el" registro.

¿RESUELVE ESTO EL DEBATE DEL GOAT?

Para aquellos que no están familiarizados con el acrónimo, 'GOAT' es la abreviatura de Greatest Of All Time (El Más Grande de Todos los Tiempos).

James muy bien puede ser la "GOAT", según su longevidad, sus logros, cómo nadie en la historia de la NBA ha sido tan difícil de detener durante 20 años y contando. Abdul-Jabbar también debería estar en la conversación; su sky hook, un tiro con una mano lanzado por encima de su cabeza, imposible de detener para cualquier defensor sin el uso de una escalera de tijera, es una de las armas más dominantes que el baloncesto haya visto.

Michael Jordan ganó seis campeonatos de la NBA con los Chicago Bulls en su camino para convertirse en un ícono mundial y podría haber sido el mejor competidor en la historia del deporte.

Stephen Curry de Golden State es el tirador de triples más prolífico que el juego haya visto y sigue siendo fuerte. Magic Johnson de los Lakers y Larry Bird de Boston tuvieron una rivalidad que les trajo múltiples campeonatos y podría haber salvado la NBA en la década de 1980. Tim Duncan de San Antonio pasó casi dos décadas en la liga y fue quizás el jugador más sólido de todos los tiempos.

Wilt Chamberlain anotó 100 puntos en un juego y una vez promedió 50 durante toda una temporada. Kobe Bryant tuvo un juego de 81 puntos, terminó con cinco campeonatos y pasó años siendo simplemente imparable. Y Bill Russell ganó 11 campeonatos con los Boston Celtics.

Este récord ni siquiera resuelve el debate sobre el mejor anotador de la historia.

James está superando a Abdul-Jabbar por la mayor cantidad de puntos, pero Jordan aún promedió la mayor cantidad, su ritmo de 30.12 por juego durante la clasificación de su carrera, justo por delante de los 30.07 de Chamberlain. James promedia alrededor de 27 por juego; Abdul-Jabbar promedió alrededor de 25.

La respuesta al debate GOAT es que no hay ninguna. Hay muchos. Prevalece la preferencia personal.