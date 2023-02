Jesús Mejía: Retener a Yamaico Navarro y a Raúl Valdez es prioridad en los Toros

Javier Flores

Santo Domingo, RD.

El próximo 15 de febrero se abre el primer proceso de agencia libre de la Liga Dominicana de Beisbol Profesional (Lidom) y entre ese día y el 15 de marzo, los equipos tendrán los derechos exclusivos para negociar con los jugadores de sus filas que ingresarán al mercado abierto.

Es dentro de ese período de 30 días que Jesús Mejía y los Toros del Este planean retener a gran parte de sus agentes libres, primordialmente al inicialista y bateador designado, Yamaico Navarro y el veterano lanzador zurdo, Raúl Valdez.

“Cuando se habla del tema de la agencia libre se habla mucho de lo que se va a buscar pero yo creo que se debe de pensar primero en lo que se debe retener, porque no haces nada buscando gente para complementar y tú perdiendo lo tuyo, yo creo que la prioridad va por retener, ya estamos identificando todo lo que queremos retener”, explicó Mejía al participar como invitado en el Podcast del Fanático, de LISTÍN DIARIO.

Mejía dijo que es “difícil que jugadores como Yamaico Navarro y Raúl Valdez salgan del equipo, al menos que sea una decisión muy personal de ellos” pero que los Toros del Este harán “todo lo posible” por conservarlos a ellos y otros.

Ganar sale caro en la Liga

Uno de los puntos tocados por Mejía en la entrevista fue que a medida que avanza el torneo, los gastos de los equipos de Lidom se hacen cada vez “más grandes” y que incluso estos incrementan cuando llegan a la etapa de la Serie del Caribe.

“Eso es una realidad, tu gastas mucho más cuando vas al Round Robin, gastas más cuando vas a la final y sobre todo cuando tú vas a la Serie del Caribe, pero sí te digo que los seis dueños trabajan para ganar, cuando el dueño no clasifica, no importa que él se haya ahorrado equis cantidad de dinero, no están contentos; todo el mundo aquí trabaja para ganar, es una realidad, tu traes más importados en el Round Robin, lo del hotel y los viáticos en la Serie del Caribe, o sea, ganar sale caro en la liga”, manifestó.

Mejía señaló que los esfuerzos realizados por la Lidom y los seis equipos con la comercialización y el dinamismo de la liga ha ayudado a que ese déficit económico pueda ser corregido en algún momento.

Sobre el nuevo dirigente de los Toros

“Vamos a buscar un perfil de invierno, yo soy fiel creyente de perfiles de invierno, que conozcan el beisbol del Caribe, si conocen la liga dominicana mejor pero que sea manager de jugadores”, dijo.

Cuando se le mencionaron algunos nombres dijo que Lino Rivera siempre es candidato y también señaló a Héctor Borg, que ya trabaja para los Toros, como otro hombre que también conoce la liga.

“Yo me voy a ir por esa línea de gente que conoce la liga de invierno. Si tú te fijas los equipos que tuvieron más éxitos el año pasado: las Águilas con Leger, que es un hombre que conoce la liga de cerca de hace muchos años; Oferman: nadie conoce mejor la liga que él, sobre todo Licey, nadie lo conoce mejor que él y Pipe (Urueta) que tuvo un año exitoso aunque no fuimos a la final, es un veterano en la liga”, dijo.

“Yo creo más en el manager que tiene cultura ganadora, que se sabe manejar con los jugadores y que tiene la capacidad para trabajar en equipo con operaciones”, dijo.

Espera una agencia libre dinámica

Mejía igual expresó que a su entender este primer proceso de agencia libre será “bien dinámica” aunque sabe que es “muy difícil” que ciertos jugadores dejen sus actuales equipos.

“La agencia libre ahora mismo uno no puede proyectar como se va a comportar el mercado pero uno se prepara por si el mercado se desarrolla lento o por si el mercado es agresivo y ver si uno puede conseguir ciertas piezas pero es una realidad que hay jugadores que no se van a ir de sus equipos, por ejemplo tu pensar en el caso del Licey y su capitán (Emilio Bonifacio), eso no es real”, señaló Mejía.

Sin embargo, y a pesar de considerar que el proceso era algo necesario que hiciera falta para permitir que se prosiga con el desarrollo de Lidom puede que exista un escenario en que tanto los equipos como los jugadores salgan afectados en esta primera etapa de la agencia libre.

“Porque se puede dar el caso de jugadores premium que eleven el valor por encima de lo normal de un año a otro, en un 50% o en un salario que tú digas, bueno la liga se está saliendo de control, pero también está el caso de que dada esa situación hayan jugadores que tradicionalmente consiguen trabajo se queden fuera porque los equipos que se le vayan buscando sus targets van a tener que balancear por otro lado”, explicó el gerente general de los Toros, al tiempo que agregó que a eso también se suma el hecho de negociar los salarios de los jugadores.

No hay disparidad económica en Lidom

Uno de los grandes mitos dentro de Lidom es la existencia de los famosos “mercados grandes (Licey, Escogido y Águilas) y “mercados pequeños” (Toros, Estrellas y Gigantes), sin embargo para Mejía, en la actualidad de liga no existe esa tal disparidad económica.

“Y lo digo porque veo cómo se comporta el mercado de importados, tu puedes contratar importados de cualquier lado, de cualquier liga, de México, de Puerto Rico, de Venezuela y en los últimos años hemos estado los mismos equipos atrás de los mismos targets, con los mismos jugadores, con los mismos talentos y las ofertas que se le hacen son similares”, señaló el exgerente de los Gigantes del Cibao.

El problema de que exista un tope salarial

Parte de las ideas que se han barajado para tratar de evitar que la agencia “se salga de control” es que se fije un tope salarial, sin embargo, Mejía explicó que hay clubes que pueden ofrecer otras cosas además de salario a sus jugadores que quizás otros equipos por políticas internas “nunca lo harán”.

“Existen otro factores, como explique en el caso de Adisson Russell, nosotros (cuando estaba en los Gigantes) lo queríamos e incluso la oferta económica de nosotros fue mayor pero él prefirió irse por los Toros por un asunto de locación, entendió que La Romana era un mejor destino”, añadió Mejía.

Aprovechó el momento para decir que eso también podría jugar un factor en el transcurrir de la agencia libre y que por tal razón, ideas como las de un tope salarial durante el proceso podría sí crear cierta disparidad entre los equipos a la hora de firmar y convencer a jugadores de “primer nivel”.

“Cada organización es diferente, todo el mundo va a tener dinero pero hay facilidades en algunas organizaciones que una da y otras no y eso podría hacer un arma de doble filo el asunto del tope salarial, porque si podemos pagar lo mismo pero una organización tiene como política ofrecerles un carro alquilado a los jugadores y otra no lo hace y nunca lo va a hacer, entonces tú podrías compensar eso con mejorar la oferta pero si hay un tope salarial, ya tu perdiste”, manifestó el gerente general.

“Nadie sabe más de pelota que los jugadores”

Con 14 años trabajando en operaciones de beisbol, Mejía tiene identificado que tipo de personas él necesita en cada área y que por ello tiene una persona que se encarga del scouteo de ligas menores, otro que sepa manejar el día a día con los peloteros durante la temporada, alguien que sepa de “beisbol de invierno”, es decir “uno para cada área”.

Sin embargo, la cabeza de operaciones de beisbol de los Toros exclamó que “nadie sabe más de pelota que los jugadores” y que por ello siempre trata de tener a alguien que haya jugado invierno dentro de su equipo.

“Eso es real, nadie sabe más de pelota que los jugadores; por ejemplo Mendy López que nos ha dado a nosotros otro punto de vista, hay veces que nosotros en operaciones estamos quemándonos las neuronas con un tema y Mendy viene y nos dice, señores, eso es así y ya y cuando uno le da mente, sí es así”, indicó Mejía.