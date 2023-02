Héctor J. Cruz

Pregunto cuáles han sido los mejores tríos de peloteros dominicanos en Grandes Ligas.

Esto, a razón de que este fin de semana se juntaron en San Diego los tres dominicanos principales del equipo con miras a la temporada 2023, Juan Soto, Manny Machado y Fernando Tatis jr.

Bueno, me dicen que Tatis Jr. no cuenta porque todavía no ha jugado con Machado y Soto, pero está señalado para reiniciar su juego a fines de abril, cuando finalice la suspensión que le afecta desde el pasado año por asuntos de dopaje. (Por ahí estará también Nelson Cruz, pero su rol y su permanencia se decidirán en el curso de los entrenamientos. El club lo firmó por un escaso 1 millon de dóares, con incentivos. Quieren ver como se presenta en la primavera, y si puede ayudar como designado, aunque sea alterno.

¿Y cuáles son los tríos? En algún momento se han reunido estelares dominicanos en distintos clubes

- Azulejos de Toronto con José Bautista, José Reyes Edwin Encarnacion.

- En Boston David Ortiz, Pedro Martínez y Many Ramírez(uno de ellos pitcher)

- En Chicago Cubs Moisés Alou, Sammy Sosa y Henry Rodríguez.

- Y no olvidemos el primer gran trío, Felipe, Mateo y Jesús Alou, en los Gigantes de San Francisco, el trío que hizo historia jugando al mismo tiempo en los jardines.

¿ Hay más por ahí?....¿Con cuál usted se queda?

DOMINICANA-SERIE DEL CARIBE

Con motivo de la Serie del Caribe de Venezuela, circulan los números históricos de los distintos países, pero no se hace mucha diferencia entre las dos etapas.

Porque Dominicana no jugó la primera etapa entre 1949-1960, y eso le da oportunidad numérica a los demás de sobresalir.

Reuniendo ambos períodos (el otro es 1970-2023), Puerto Rico ocupa el primer lugar con mas victorias 384,y 194 derrotas, promedio en .505..El segundo lugar es de Dominicana con 318-193 , promedio de .610, y Venezuela está en 373-175 y .469 de promedio.

¿Qué significa esto? Que Licey domina fácil en promedio con .610 por .505 de los boricuas, además de las coronas conquistadas (21), contra 16 de Puerto Rico, que solo tiene 12 en la segunda etapa.

Es evidente, pues, el dominio dominicano, y eso equivale a ratificar que el beisbol RD es rey en toda la zona del Caribe.

EL VETERANO: César Valdez se luce nuevamente con un gran pitcheo. Su trabajo de 6 ceros y 3 hits ante los Leones de Caracas fue brillante y estuvo toda la noche en un tremendo duelo con Erick Leal. César podría lanzar un juego decisivo de la serie el próximo viernes 10, si es que Licey llega hasta allí. La asistencia reportada de anoche fue de 34 mil y pico, unos 4 mil menos que la del primer día. Tratándose de la situación política que vive Venezuela (dicen que la de Maduro es una dictadura) sería interesante saber qué opinan los visitantes sobre toda esa gente. ¿Es gratis, son “invitados especiales” por disposición del Gobierno, o es gente que paga su taquilla normal? ¿Qué dicen los que están allá?.

HOMENAJE. Los Dodgers de Los Angeles anuncian un homenaje especial para el mexicano Fernando Valenzuela, ex lanzador de la franquicia entre 1981-90. Ese año Valenzuela ganó el premio Novato del Año y Cy Young y en los años siguientes originó la Fernandomania. El evento será un fin de semana, del 11 al 13 de agosto. Será retirado su número 34 y habrá otros eventos. Hasta ahora los Dodgers han retirado los números de Pee Wee Reese, Tom LaSorda, Duke Snider, Jim Gilliam, Don Sutton, Walter Alston, Sandy Koufax, Roy Campanella y Don Drysdale.

DE MLB: Anoche se anunció que el boricua Carlos Beltrán se incorpora a los Mets de Nueva York como asistente del gerente general Billy Eppler. Beltrán perdió un contrato de 3 años como manager en 2020 cuando se le involucró en el grupo de robo de señales por parte de los Astros de Houston. Falleció hace un par de días Nate Colbert, antiguo jugador de Grandes Ligas y de los Padres de San Diego. De hecho, Colbert posee el récord de la franquicia para más jonrones con 176. Tenía 76 años de edad.

HISTORIA: Venezuela ha sido sede la Serie del Caribe 15 veces y solo ha ganado dos allí… Una desproporción demasiado grande.