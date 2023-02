Carlos Martí: "Los cubanos tenemos el béisbol en la sangre"

Caracas, Venezuela

Carlos Martí disfruta como pocos la Serie del Caribe Gran Caracas 2023, pues es la tercera a la que asiste como mánager. Lo hace como mandamás de Agricultores de Cuba y apunta a la conquista del título en el torneo internacional.

El viernes, previo al duelo entre los cubanos y Tigres de Licey (República Dominicana), afirmó que para él y sus dirigidos es un honor competir en un torneo de envergadura, tras una ausencia de tres años, representa cumplir un sueño.

“El beisbol en Cuba es una pasión. Es un país fundador de la Serie del Caribe y estar presente en la cita en Venezuela es sumamente importante porque los cubanos llevan el beisbol en la sangre”, dijo el piloto en el Estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto, donde quedó bastante satisfecho con la realización de la justa en la cuna de Simón Bolívar.

“El béisbol es para forjar lazos de hermandad y, sobre todo, realzar el talento latinoamericano. Por eso es importante estar aquí en Venezuela, que es un país que ha demostrado gran nivel de organización con unos terrenos magníficos. Es una sede de primer nivel y eso hace que el evento sea de mucha categoría”, agregó Martí, quien habló sobre la gran rivalidad que existe entre República Dominicana y Cuba. Piensa que eso se debe a que en ambas naciones la pelota es parte de la vida de sus ciudadanos.

“Las rivalidades son lógicas cuando el deporte es parte de las tradiciones de los pueblos. En ambas naciones (República Dominicana y Cuba) hay mucho talento, pero la rivalidad se queda sólo en el terreno, porque Cuba siempre tiene buenas relaciones con todas las federaciones deportivas en este tipo de certámenes”.

Chacín vive sueño en Caracas

El venezolano, de 35 años, suma 14 temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, circuito en el que ha vestido los uniformes de Rockies de Colorado, Diamondbacks de Arizona, Angelinos de Los Ángeles, Bravos de Atlanta, Padres de San Diego, Cerveceros de Milwaukee y Medias Rojas de Boston.

Y a pesar de su largo recorrido por las Mayores, el derecho nacido en Maracaibo estará cumpliendo un sueño en su país natal al lanzar en su primera Serie del Caribe.

“Estoy muy orgulloso. Es algo que siempre quería hacer”, dijo Chacín. “Este año, me propuse esta meta. Quería quedar campeón con los Leones (del Caracas) y representar a Venezuela en la Serie del Caribe. Obviamente, estar en Veneuela te da el plus de estar. Gracias a Dios, se me cumplió ese sueño y estamos listos para poder ganarla, que es lo más importante”.

Chacín, quien presenta registro vitalicio de 85-91 con 4.18 de efectividad en Grandes Ligas, tenía seis temporadas de ausencia de la pelota invernal, por lo que sus aspiraciones eran altas con un club que tenía 13 años sin saborear un título.

Rodríguez, figura conocida

Una llamada el 30 de enero cambió el futuro inmediato de Reynaldo Rodríguez para la Serie del Caribe Gran Caracas 2023. Estaba claro que regresaría al que se ha convertido en su torneo favorito, pero en definitiva fue como uno de los 18 refuerzos de los Cañeros de Los Mochis, y no con Vaqueros Montería.

Rodríguez jugó en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico y por reglamente el equipo campeón del circuito tenía prioridad de convocatoria sobre él. Por ese motivo no pudo representar a la Liga Profesional de Beisbol Colombiano, ni defender el título con su país de origen, tras ser el Jugador Más Valioso del Clásico Caribeño pasado.

“Fue algo lamentable para el equipo de Vaqueros, pero estoy agradecido con el equipo de Los Monchis por la oportunidad de regresar a Venezuela”, admitió el inicialista de 36 años de edad en la rueda de prensa posterior a la victoria de la representación de México 5-4 sobre República Dominicana, en el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar.

Rodríguez, tiene cuatro temporadas de experiencia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, con soberbios promedios vitalicios .340/.396/.537, 24 jonrones, 98 carreras empujadas y 88 anotadas.

“Tenemos mucha suerte de tenemos de nuestro bando, porque contra Mexicali no lo podíamos enfrentar”, se refirió el mánager José Moreno, luego de la actuación del colombiano, con dos hits, incluido el primer jonrón en la historia del grandioso Estadio Monumental Simón Bolívar.

Molina agradecido de Curazao

Néstor Molina no ocultó su asombro cuando supo que Wildcats de Curazao lo contactó para que jugara con esa escuadra en la Serie del Caribe Gran Caracas 2023, que comenzó el jueves y en la que su tropa cayó 3-1 ante Agricultores de Cuba en el duelo inaugural.

Molina, lanzador icónico de Cardenales de Lara en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), se siente feliz por estar presente en un evento de alto nivel, al punto de que cree que tiene la obligación de alcanzar victorias con frecuencia para responder a la confianza del club.

“Le doy las gracias a Curazao por tomarme en cuenta, pues me escogió en un universo en el que hay una gran cantidad de peloteros de calidad. Para mí, todo esto representa un reto y un orgullo, porque puedo estar presente en la Serie del Caribe. Por eso, quiero dar lo mejor de mí y buscar la victoria para el equipo que es lo más importante”, dijo el carabobeño tras el choque celebrado en el Estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto, estado La Guaira.

Molina, quien dejó un récord de 43-28 en 11 torneos de LVBP con Lara, tendrá su primera prueba este viernes cuando se mida con Cañeros de Los Mochis (México) en el parque Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, Caracas, Distrito Capital. Molina es uno de los extranjeros habilitados para uniformarse con los isleños, de acuerdo con las normas del evento.