Isaías Tejeda, un MVP dominicano en Venezuela

Isaías Tejeda ha tenido que acostumbrarse a ver su carrera despegar con rumbo hacia el estrellato en lugares del extranjero, un dominicano que a punta de batazos se ha ganado una grata reputación entre quienes se desempeñan en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

La recién concluida Serie Final fue el punto más alto para el nativo de Santo Domingo en su paso por suelo bolivariano, tomando papel protagónico para guiar a los Leones de Caracas al campeonato, así como alcanzar el premio Robert Pérez como Jugador Más Valioso.

"Gracias a Dios aquí me han abierto las puertas, me he podido dar a conocer y destacar", cuenta Tejeda sobre lo que para él simboliza su paso por la LVBP en un conversatorio con el Listín Diario. "Me ha ayudado bastante en cuanto a la experiencia, en nuestros países latinos se juega con mucha presión porque el fanático es muy exigente, (y) también es el idioma que nosotros hablamos”, agrega.

El primera base luce consciente de que el alto número de peloteros locales minimiza sus posibilidades – y las de otros – de participar en la Liga Dominicana, aunque el hecho de ser cedido en garantía de préstamo por el conjunto al que pertenece (Leones del Escogido) le brinda la posibilidad de percibir mayores ingresos económicos, al tiempo de obtener trabajo en verano al contar con un lugar donde mostrar su talento constantemente.

"Siempre he pertenecido a un equipo en Dominicana, lo que pasa es que las veces que vengo para acá (Venezuela) los equipos prestan mis servicios, ya sea porque ellos piensan que es la forma más viable al no utilizarme o que no soy prioridad", relata el jugador de 31 años.

Participar en territorio quisqueyano para Tejeda “sería lo mejor” por el hecho de estar junto a su familia, aunque la titularidad es algo que valora en gran medida, razón por la que retornar a la LVBP es algo que mira con buenos ojos.

"Si es la mejor opción para mí, sí”, dice sobre la posibilidad de mantenerse en Venezuela estando hoy en una posición de estelar. “(…) De nada vale ir a mi país y no estar jugando, no tiene ningún tipo de sentido porque tu carrera se atrasa. ¿De qué vale jugar en tu país y no tener la oportunidad? No vale de nada. Y también hay que ver la forma en que el otro quiera ponerte a ti", detalla.

Desde el terreno

La consistencia día tras día es la meta que persigue Tejeda en beneficio de su juego, mostrando confianza en sí mismo y su preparación de temporada baja para continuar ampliando los resultados de su actuación.

Según comenta, equipos de la Liga Mexicana de Béisbol y Liga del Atlántico han estado mostrando interés en hacerse de sus servicios.

Lo próximo en su tablero es la participación en la Serie del Caribe, manteniéndose al lado de los Leones de Caracas.

Numeritos

Tejeda alcanzó un alto nivel de éxito durante la etapa eliminatoria de la pelota invernal venezolana, quien conectó para un promedio de bateo de .289 y OPS de .870 en 52 partidos, agregando a esto 35 carreras empujadas.

Este se hizo del MVP con una actuación de excelencia en la final, obteniendo 11 imparables en 24 turnos al bate y sumando ocho producidas.