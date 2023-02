“Sabía que la posición gerencial llegaría, pero no tan rápido”

Pedro G. Briceño

Santo Domingo

El hasta ayer coach de pitcheo de las Águilas, considera su designación como gerente general de las Estrellas como una misión que desde ya se prepara para cumplir a la espera de hacerlo bien en todos los aspectos.

“Para mí este representa otro reto que me corresponde asumir en mi carrera en el béisbol, era algo que no estaba buscando, pero llegó y asumimos esta posición con la profesionalidad que lo hemos hecho en el pasado reciente en que me ha correspondido ser coach de pitcheo ganador de equipos como las Estrellas y las Aguilas”, expresó García tras conversar con Listín Diario desde Arizona, lugar donde se encuentra.

Aunque no es muy común en la Liga Invernal, un instructor de pitcheo asumiendo una posición gerencial, García entiende que durante su posición aprendió mucho con amigos como José Mallén Calac, Estrellas y Angel Ovalles, Águilas.

Desde su designación, ya comenzó a laborar con miembros del equipo de Operaciones de los Paquidermos, pues en unos pocos días comenzará en el naciente sistema de la agencia libre en la pelota dominicana.

Ya García comienza a idear sus planes de lo que sería el plantel de las Estrellas para el torneo 2023-24. “Un equipo bien atlético es lo que quiero entregarle al dirigente Fernando Tatis”, señaló.

Un gran retorno

García regresará así al equipo del cual fue instructor de lanzadores por dos temporadas, incluyendo aquella en la cual ganó el campeonato en ocasión más reciente (2018-2019), teniendo por mánager a Fernando Tatis, el actual mánager de las Estrellas.

La combinación Tatis-García, como mánager y coach de pitcheo de las Estrellas, se mantuvo por dos campañas. Una temporada antes a ello, 2017-2018, Tatis fue coach de banca y García coach de bullpen.

La relación de García con las Estrellas se inició precisamente en esa campaña 2017-2018.

En la siguiente temporada (2018-2019) pasó a ser coach de lanzadores y ayudó al equipo a ganar el campeonato nacional, en el cual el pitcheo fue su punto fuerte por excelencia y Tatis su mánager.

La temporada siguiente (2019-2020), García pasó a ser coach de pitcheo de las Águilas Cibaeñas, hasta la contienda 2022-2023 (tres temporadas).