Curiosas Serie del Caribe

Hoy se inaugura la edición 65 de la Serie del Caribe, evento que reúne a los campeones de los torneos de beisbol de la zona caribeña, más o menos. Antes era una competencia de clubes campeones, ahora es “por países”.

Porque ahora, al decir del comisionado de beisbol del Caribe, el dominicano Juan Puello Herrera, con motivo del 65 aniversario la convocatoria se ha expandido a 8 países, con 4 de ellos invitados.

¿Cómo así? En los últimos años han venido participando los 4 tradicionales: México, Venezuela, Puerto Rico y Dominicana. Pero también han actuado, en calidad de invitados, Panamá y Colombia.

- Pero, por la dichosa celebración 65, se han añadido otros dos: Cuba, que participaba hasta el 2019 cuando Donald Trump activó un bloqueo, y Aruba, que nadie sabe de dónde salió, pero va al evento.

- Aruba no tiene liga profesional, pero como quiera fue invitada, para rellenar y para que no hubiese un número impar. Y como sus muchachos saben jugar pelota (son casi todos de universidades de USA y muchos buenos jugadores de MLB), hasta podrían ser campeones.

- Eso de campeones ya sucedió con Colombia el torneo pasado, en San Domingo, cuando los Caimanes de Barranquilla le dieron tremenda mordida a los Gigantes dominicanos, una de las grandes sorpresas de siempre.

- En Caracas, Venezuela, Nicolás Maduro, a quien muchos llaman “Pichón de dictador”, metió unos buenos millones de dólares y construyó un estadio de 7 niveles y 15 ascensores, casi 40 mil fanáticos, más o menos de Grandes Ligas. Eso, para echarle vainas a los gringos, en un mensaje muy claro. Estaría por verse, digamos en el próximo invierno, de dónde el beisbol venezolano va a sacar tanta gente para llenar ese parque, aunque jueguen los dos rivales fuertes de allá Magallanes y Caracas (los Licey y Aguilas de aquí).

- Aquí nuevamente habrá transmisión de televisión, dicen que todos los partidos, un total de 32 a través de Telemicro. Antes, la transmisión se hacía solo del equipo dominicano, pero Juanchy Sánchez (f) hizo la costumbre de transmitir todo, y así se ha quedado. No entiendo para qué porque todos esos partidos de las demás naciones tienen rating pequeñísimo.

- Se mantiene la costumbre de que la transmisión local lo que menos tiene es personal del equipo campeón. Ha sido así por años y ahora no será una excepción. ¿ Por qué?

HISTÓRICAS

- Solo para recordar, la Serie del Caribe ha tenido dos etapas. La primera entre 1949-60, se celebraron 12 eventos entre Cuba, Panamá, Venezuela y Puerto Rico. Los cubanos ganaron 7 veces.

- La segunda etapa llegó a partir de 1970 con Puerto Rico, Venezuela y Dominicana, es decir solo 3 países. El surgimiento del clásico tuvo su origen en iniciativas de la dirigencia de los tres países, especialmente de los venezolanos.

- En 1970 el primer representante dominicano fue Licey y terminó último con 1-7. Magallanes, de Venezuela, ganó con marca al revés, 7-1. Cada país celebró 4 contra cada rival, aunque usted no lo crea.

- En esta segunda etapa, los equipos dominicanos están como sigue en cuanto a títulos ganados: Licey 10, Aguilas 6, Escogido 4, Toros 1, Gigantes y Estrellas 0.

- En términos generales, desde 1970, Dominicana suma 21, Puerto Rico 12, México 9, Venezuela 7, Cuba, Panamá y Colombia 1.

- Raúl Valdés, el zurdo de oro y 4 décadas y media de edad, será el lanzador dominicano hoy ante México, abriendo la Serie 2023. El partido será a las 12 mediodía para que lo anoten en su agenda.

CLÁSICO MUNDIAL: Fue reiterada la decisión de los Marineros de Seattle de no dar permiso al lanzador dominicano Luis Castillo. Es una baja relevante para el país, desde luego. En cambio dieron su visto bueno a otros tres dominicanos que forman parte del equipo mayor, los jardineros Teoscar Hernández y Julio Rodríguez… No se olvide que está pendiente definir los nombres de los 18 quisqueyanos impedidos por sus respectivos equipos y cuyos nombres no han sido informados por Juan Núñez, presidente de la Federación y jefe máximo.

DE MLB: El infielder Joe Dunand, de ascendencia dominicana, firmó pacto de liga menor con los Bravos de Atlanta. Igual sucedió con el jardinero Magneuris Sierra y el cubano Adeiny Hechavarría. Los entrenamientos de Grandes Ligas están a punto de abrir sus puertas, a pocos días del final de la Serie del Caribe. Este clásico termina el viernes 10 de febrero. ¿Y Gary Sánchez, por donde anda? En el gimnasio y haciendo swings por ahí. Todavía es agente libre.