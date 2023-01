Tigres definen rotación; Audo no irá a Venezuela

Marcos Nivar

Santo Domingo

El dirigente José Offerman que comandará la tropa de los Tigres del Licey, representantes de República Dominicana en la Serie del Caribe Gran Caracas 2023, definió la rotación de lanzadores para el evento que inicia el próximo jueves 02 de febrero.

“Raúl Valdés, primero; Domingo Robles, segundo; Esmil Rogers, tercero; César Valdez, cuarto y Steven Moyers, quinto” anunció el dirigente del equipo campeón del béisbol dominicano.

Offerman señaló que debido a la gran cantidad de jugadores hará lo posible para darle la oportunidad a todos “ya no se trata de los Tigres del Licey, ya se trata de República Dominicana como país y trataremos de usar a cada uno, darles la oportunidad a todos que participen en esta Serie del Caribe, pero a la vez tratar de poner el mejor equipo posible en el terreno”.

Seattle prohíbe viaje

Las diferencias políticas entre los Estados Unidos y Venezuela han chocado de frente en distintos escenarios a través de los años. Y en esta oportunidad un actor fuera de estas dos naciones es quien sufre esta realidad y se trata de Audo Vicente, gerente general de los Tigres del Licey.

Vicente, informó que no podrá hacer el viaje a Venezuela para el clásico caribeño por impedimento de los Marineros de Seattle, organización para la que labora en el béisbol de Grandes Ligas.

“La política de nuestra organización (Marineros de Seattle) es que nadie que no sea de nacionalidad venezolana pueda entrar a ese país. Estuvimos más de una semana solicitando el permiso o la autorización, pero no se pudo lograr. Uno se prepara para este escenario, para buscar una corona internacional, no es algo que te agrade, pero tienes que respetar” .Vicente se desempeña como scout para Latinoamérica de los Marineros.

Audo Vicente informó que el equipo de operaciones de béisbol que acompañará al manager José Offerman lo encabeza Fernando Ravelo, quien fungirá como el encargado de operaciones junto a Richard Jiménez, Gary Peralta, Ricky Vásquez, Miguel Benítez y Fabio Herrera.

“Nuestro equipo va casi completo ya que hay organizaciones que no tienen esa limitante. Ravelo, que es un supergerente, ha sido parte del grupo desde la preparación del draft, no es un extraño y Richard, en su calidad de director de planificación y estrategia, lideran una buena representación del Licey y ahora de República Dominicana”, dijo Vicente.