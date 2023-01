El Deporte sábado, 28 de enero de 2023

TENIS

Aryna Sabalenka gana su primer título de Grand Slam en el Abierto de Australia

AP

Melbourne, Australia

A un punto de su primer título de Grand Slam, Aryna Sabalenka cometió una falta. Y luego volvió a fallar. Ella hizo una mueca. Ella gritó y le dio la espalda a la corte. Ella movió los hombros y exhaló. Claramente, este negocio de ganar el Abierto de Australia no estaba destinado a suceder sin un poco de lucha el sábado por la noche. Sabalenka sabía en el fondo que ese sería el caso. También sabía que todo el esfuerzo que puso, para superar las dudas sobre sí misma y esas temidas dobles faltas, tenía que dar sus frutos con el tiempo. Solo tenía que hacerlo. Y así, mientras desperdiciaba un segundo punto de partido fallando un golpe de derecha, y un tercero fallando otra vez otro, Sabalenka hizo todo lo posible por mantener la calma, algo que solía encontrar bastante difícil. Aguantó allí hasta que se presentó una cuarta oportunidad de liquidar a Elena Rybakina , y esta vez, Sabalenka vio un golpe de derecha de su enemigo igualmente poderoso navegar largo. Eso fue eso. El campeonato perteneció a Sabalenka a través de una victoria de regreso por 4-6, 6-3, 6-4 sobre la ganadora de Wimbledon, Rybakina. “El último juego, sí, por supuesto, estaba un poco nervioso. Yo (seguía) diciéndome a mí mismo, como, 'Nadie te dice que va a ser fácil'. Solo tienes que trabajar para lograrlo, trabajar para lograrlo, hasta el último punto”, dijo Sabalenka, una joven de 24 años de Bielorrusia, que ahora tiene marca de 11-0 con dos títulos en 2023 y ascenderá al número 2 en el ranking de la WTA el lunes. “Estoy súper feliz de haber podido manejar todas esas emociones”, dijo, “y ganar esta”. El único set que perdió en toda la temporada fue el primer partido del sábado contra Rybakina, quien eliminó a la No. 1 Iga Swiatek en la cuarta ronda. Fue revelador que los comentarios de Sabalenka durante la ceremonia posterior al partido estuvieran dirigidos a su entrenador, Anton Dubrov, y a su preparador físico, Jason Stacy: se refirió a ellos como "el equipo más loco de la gira". “Hemos pasado por muchas, diría, bajas el año pasado”, dijo Sabalenka, quien estaba apareciendo en su primera final de un Grand Slam y había estado 0-3 en las semifinales de Grand Slam hasta esta semana. “Trabajamos muy duro y ustedes se merecen este trofeo. Se trata más de ti que de mí”. Bueno, ella tuvo mucho que ver con eso, por supuesto. Esos servicios que produjeron 17 aces, ayudaron a borrar el aguijón de siete dobles faltas. Esos golpes de fondo martillados y estilo implacablemente agresivo que produjeron 51 tiros ganadores, 20 más que el total de Rybakina. Y, a pesar de su intento de romper tiros, de alguna manera Sabalenka limitó su conteo de errores no forzados a 28. Una estadística clave más: Sabalenka logró acumular 13 puntos de quiebre, convirtiendo tres, incluido el 4-3 en el último set que puso ella por delante para siempre. “Ella jugó muy bien hoy”, dijo Rybakina, quien perdió los cuatro partidos que jugó contra Sabalenka, todos en tres sets. “Era fuerte mental y físicamente”. Si bien este último ha sido durante mucho tiempo un sello distintivo de su juego, incluso Sabalenka reconoce que el primero ha sido un problema. Su fuerza más brillante fue también su defecto más evidente: su servicio. Capaz de entregar aces, también tuvo un problema bien conocido con las dobles faltas, liderando la gira en esa categoría el año pasado con casi 400, incluidos partidos con más de 20. Después de mucha insistencia de su grupo, accedió a someterse a una revisión de su mecánica en agosto pasado. Eso, junto con el compromiso de tratar de controlar sus emociones (solía trabajar con un psicólogo deportivo pero ya no, diciendo que ahora confía en sí misma) realmente está dando sus frutos. “Ella no tuvo un gran servicio el año pasado, pero ahora era súper fuerte y sirvió bien”, dijo Rybakina, una joven de 23 años que representa a Kazajistán. “Por supuesto, lo respeto. Sé cuánto trabajo lleva”. Mientras las gaviotas graznaban ruidosamente mientras volaban sobre sus cabezas en el Rod Laver Arena, Rybakina y Sabalenka intercambiaron serios golpes de raqueta durante casi dos horas y media. Los servicios fueron grandes. Tan grande. El más rápido de Rybakina llegó a 121 mph (195 kph), el de Sabalenka a 119 mph (192 kph). Los puntos se terminaron rápidamente. Tan rápido: Siete de los primeros 13 fueron ases. Sabalenka se había roto solo seis veces en 55 juegos de servicio en el transcurso de estas dos semanas, pero Rybakina lo hizo dos veces en el primer set. Y nunca más Sabalenka decidió tomar la iniciativa aún más, y la recompensa por su actitud de alto riesgo y alta recompensa fue demasiado para Rybakina en los dos últimos sets. Sabalenka dijo con anticipación que esperaba sentir algunos nervios. Lo cual tiene mucho sentido para cualquiera: este fue el partido más importante de su carrera. Al final, cuando importaba más que nunca, Sabalenka pudo estabilizarse. Después del punto final, se tumbó de espaldas en la cancha y se quedó así un rato, cubriéndose la cara mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Una gran diferencia con respecto a hace un año en Melbourne Park, cuando Sabalenka partió después de 15 dobles faltas en una derrota en el cuarto asalto. “Realmente siento en este momento que realmente necesitaba esas derrotas difíciles para entenderme un poco mejor. Fue como una preparación para mí”, dijo Sabalenka en su conferencia de prensa posterior al partido, con su nuevo trofeo cerca y una copa de champán en la mano. “De hecho, me siento feliz de haber perdido esos partidos, así que en este momento puedo ser un jugador diferente y solo una Aryna diferente, ¿sabes?