Se le acaba el tiempo a los Atléticos para construir en Oakland

Los Atléticos de Oakland han pasado años tratando de conseguir un nuevo estadio mientras veían a los vecinos del Área de la Bahía, los Giants, Warriors, 49ers y Raiders mudarse con éxito a lugares de última generación, y ahora se les acaba el tiempo. sus esfuerzos.

El contrato de arrendamiento de los Atléticos en RingCentral Coliseum vence después de la temporada 2024, y aunque podrían verse obligados a extender los términos, el club y Major League Baseball han considerado que el estadio no es adecuado para una franquicia profesional.

Están buscando un nuevo estadio en Oakland o Las Vegas, pero han tenido dificultades en ambas áreas. Los Atléticos no cumplieron con una fecha límite importante en octubre para cerrar un trato en Oakland, y ha habido pocos indicios de que recibirán el tipo de financiación que quieren de Las Vegas.

“Creo que los Atléticos deben verlo de varias maneras”, dijo Brendan Bussmann, director de asuntos gubernamentales de Global Market Advisors, con sede en Las Vegas. “Obviamente, han tenido problemas en Oakland para llegar a un acuerdo al otro lado de la línea. No es por falta de esfuerzo. … Tienes un propietario que está dispuesto a aportar dinero, tienes un club que quiere sentarse allí y encontrar una manera de hacerlo funcionar, y sigues encontrando obstáculos en el camino.

Lo que los Atléticos están pensando es un poco misterioso. El presidente del equipo, Dave Kaval, habló mucho antes en el proceso, diciendo que los Atléticos están buscando dos caminos diferentes con Oakland y Las Vegas. Pero guardó silencio sobre el tema hace varios meses. La portavoz del Atlético, Catherine Aker, dijo recientemente que el club no haría comentarios por ahora.

Los Atléticos han estado negociando con Oakland para construir un estadio de $1,000 millones como parte de un acuerdo de remodelación de $12,000 millones.

El alcalde recién elegido, Sheng Thao, dijo que llegar a un acuerdo es importante siempre que tenga sentido económico para la ciudad. Su predecesora, Libby Schaaf, lideró los esfuerzos previos para llegar a un acuerdo, pero después de que la ciudad y los Atléticos no cumplieron con la fecha límite de octubre, el comisionado de la MLB, Rob Manfred, expresó sus reservas de que algún día se llegue a un acuerdo.

“El ritmo en Oakland no ha sido rápido, número uno”, dijo Manfred en ese momento. “Estamos en una situación de estadio que realmente no es sostenible. Quiero decir, tenemos que hacer algo para cambiar la situación. Así que me preocupa la falta de ritmo”.

La historia reciente de California justifica sus preocupaciones. El estadio SoFi en el sur de California y el Chase Center en San Francisco se construyeron con dinero privado, y el estadio Levi's en Santa Clara se financió en un 90% con fondos privados.

“Y luego creo que hubo un contagio en el que la gente de todo el país se dio cuenta de que estos acuerdos se podían hacer bien de forma privada y podían generar un retorno de la inversión para esos inversores”, dijo David Carter, profesor de negocios deportivos en la Universidad del Sur de California. “¿Por qué le estamos tirando dinero público?”.

Esa también es una pregunta que se hace en Las Vegas, a pesar de que los Raiders en 2016 recibieron $750 millones de la Legislatura de Nevada para un estadio. Esa fue entonces la mayor cantidad de dinero público para un recinto deportivo, pero fue superada en marzo pasado por los $850 millones comprometidos para construir un nuevo estadio para los Buffalo Bills de la NFL.

Otro acuerdo como el del Allegiant Stadium, donde juegan los Raiders, parece poco probable en Nevada. T-Mobile Arena, que se inauguró en 2017, fue financiado de forma privada. Un estadio planeado para el sur del Strip de Las Vegas tampoco dependería de fondos públicos.

Las Vegas, sin embargo, ha demostrado financiar la creatividad. Su estadio de béisbol Triple-A recibió $ 80 millones en 2017 por los derechos de nombre de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas. Los impuestos a la habitación financian a la autoridad, por lo que era dinero público en una especie de puerta trasera.

El comisionado del condado de Clark, Michael Naft, que forma parte de la junta de la autoridad de convenciones, habló con los representantes de los Atléticos sobre su interés en Las Vegas y dijo que está al tanto de las conversaciones del club con otros funcionarios de Nevada. Dijo que los Atléticos están adoptando un enfoque muy diferente al de los Raiders, quienes identificaron temprano a Las Vegas como su lugar de aterrizaje elegido después de muchos años de no poder conseguir un nuevo estadio en Oakland.

“Cuando los Raiders decidieron venir a Las Vegas, tenían un plan claro”, dijo Naft. “Tenías un cuerpo claro que tenía la tarea de evaluar el valor y el valor, y se comprometieron con el destino. No he visto eso de los Atléticos de Oakland en ningún nivel, y realmente no es nuestro trabajo salir y rogarles que vengan aquí porque nos hemos ganado la reputación de ser el estadio más grande de la Tierra. Hemos puesto tanto los dólares como la mano de obra para que ese sea el caso.

“Creo que me he dejado claro, pero a partir de conversaciones con otros, no creo que esté solo en eso”.

El gobernador de New Nevada, Joe Lombardo, no ha declarado su posición sobre el financiamiento público, pero ningún político de Nevada ha presionado públicamente para proporcionar financiamiento.

Manfred dijo en diciembre, sin embargo, que la tarifa de reubicación de los Atléticos no se aplicaría si se mudaban a Las Vegas, lo que representaría un ahorro para el club de hasta mil millones de dólares.

“Hemos superado cualquier plazo razonable para que se resuelva la situación en Oakland”, dijo Manfred entonces.

Naft dijo que Allegiant Stadium llenó un vacío que iba más allá de conseguir un equipo de la NFL. Permitió que Las Vegas atrajera eventos deportivos importantes como el Super Bowl y la Final Four y conciertos importantes como Garth Brooks y Elton John que “en muchos casos no tendríamos de otra manera”.

Dijo que no cree que un estadio de béisbol logre eso, y el economista deportivo Victor Matheson estuvo de acuerdo.

“Creo que hay una pregunta real sobre cuánta gente está dispuesta a ver béisbol en Las Vegas”, dijo Matheson, profesor de College of the Holy Cross en Worcester, Massachusetts. “No es que los lugareños no tengan una gran cantidad de opciones de entretenimiento en este momento, y tampoco está claro exactamente cuánto viajará la gente para ver béisbol en Las Vegas”.

Si los Atléticos realmente quieren estar en Las Vegas, Naft dijo que deben dejar eso en claro.

“Simplemente creo que no se pueden jugar destinos uno contra el otro”, dijo Naft. “Si quieres venir aquí y quieres que te reciban con los brazos abiertos, tienes que comprometerte”.

Si los Atléticos no logran llegar a un acuerdo en Oakland o Las Vegas, podrían considerar otros destinos como Charlotte, Carolina del Norte; Nashville; y Portland, Oregón. Si tendrían tiempo para explorar tales opciones es otra cuestión.

Oakland ya ha demostrado que verá a los Raiders mudarse a Nevada y a los Warriors cruzar el Puente de la Bahía hacia San Francisco.

Las Vegas, señaló Matheson, difícilmente se encuentra en una situación desesperada. También advirtió que Las Vegas podría pasar de estar entre las áreas metropolitanas más grandes sin un equipo deportivo profesional importante a estar entre las más pequeñas con tres franquicias.

"Así que has pasado de ser poco deportivo a ser demasiado deportivo en un corto período de tiempo si los Atléticos van allí", dijo Matheson.