Henry Urrutia, emocionado por enfrentar a su natal Cuba en Serie del Caribe

EFE

Santo Domingo, RD.

El inicialista y bateador designado Henry Urrutia, quien reforzará a República Dominicana en la Serie del Caribe, tendrá la oportunidad de jugar ante el equipo Agricultores, de su natal Cuba, un enfrentamiento que lo llena de emoción debido a la relación que le une al equipo.

"Estoy muy contento, el equipo que ganó allá, Agricultores, se forma entre dos provincias y una de las provincias es donde yo jugaba, Las Tunas, y parte de ese equipo son muchachos con los que yo jugué desde que tenía 18 años", le dijo Urrutia a EFE en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

Entre los jugadores que compartieron con Urrutia en la Serie Nacional de Cuba y que estarán en el evento a celebrarse en Caracas, Venezuela, se encuentran Carlos Viera, Rafael Ramon Viñales y los hermanos Yosvani y Yordanis Alarcón.

"Jugamos juntos prácticamente los cinco años que jugué en la Serie Nacional, es decir que conozco a muchos de esos muchachos y estoy emocionado de que voy a compartir el terreno con ellos y los voy a ver", expresó Urrutia, quien reforzará a los Tigres del Licey, de la República Dominicana, en la competencia que se efectuará del 2 al 10 de febrero.

La relación de Urrutia con Agricultores se vuelve aún más fuerte con la presencia del manager Carlos Martí, ya que como señaló a EFE, este tiene una relación cercana a su familia, ya que tanto él, como su padre, Ermidelio Urrutia, quien fue campeón de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 con el equipo cubano.

"Me tuvo mucha paciencia cuando yo era joven y me tuvo allá para el equipo de Cuba juvenil, me ayudó muchísimo. También fue manager de mi papá un tiempo. Estamos hablando de un hombre que me conoce y a mi familia", explicó Urrutia.

Martí tiene una historia de éxitos en el béisbol cubano, manteniéndose invicto en las cuatro finales de la Serie Nacional que ha disputado con el Granma y en esta primera final de la Liga Élite, con Agricultores,

Para Urrutia la clave del éxito que ha alcanzado Martí se debe a la relación que logra desarrollar con los jugadores, en la que más que un dirigente, se convierte en un amigo y hasta en un padre, de ser necesario.

"Ha sido tan exitoso, porque aparte de las cualidades que posee como técnico, él es como un padre para la mayoría de los jugadores, es un hombre que más que mánager es amigo y logró crear esa balanza entre ser tu mánager y ser tu padre sí puede serlo", señaló Urrutia.

El veterano bateador zurdo de 35 años, dijo que a pesar de esta relación que los hace hermanos y compañeros en Cuba, en el terreno ganará el equipo que haga mejor trabajo, destacando su compromiso de ganar con los Tigres.

"Independientemente del resultado vamos a salir a dar el 150%, me siento bien física y emocionalmente, estoy ansioso y súper emocionado de ir a cumplir con el rol que nos pongan", expresó Urrutia, quien dijo que está dispuesto a jugar en la receptoría si el equipo lo necesita.

"A mí lo que me interesa es poder apoyar al equipo en el rol que me pongan", precisó Urrutia.

SE NEGÓ A IR AL CLÁSICO MUNDIAL CON CUBA

La Federación Cubana de Béisbol (FCB) anunció el martes el roster de 30 jugadores que representará la isla en el Clásico Mundial de Béisbol que se jugará en marzo de este año, una plantilla de la cual Urrutia se negó a ser parte.

"Yo dije que no quería estar en ese equipo. Me hablaron dos personas extraoficialmente y me dijeron que me iban a llamar si yo estaba dispuesto y les dije que no", reveló el potente bateador zurdo a EFE.

En la Serie del Caribe Caracas 2023, que se jugará en el estadio La Rinconada de Caracas y el estadio Forum de La Guaira, se enfrentarán los equipos campeones de las ligas de Venezuela (anfitriones), Puerto Rico, México, Panamá, Colombia y República Dominicana, además de los de Curazao y Cuba, en calidad de invitados.