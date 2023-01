Controversias Cooperstown

Héctor J. Cruz

Consumados los resultados para Cooperstown, clase 2023, naturalmente llegan las controversias de los medios de cada país.

En Puerto Rico se preguntan por qué maltratan a Carlos Beltrán, quien presenta una carrera muy buena. ¿Tendrá eso que ver con su vinculación al escándalo de robo de señales para los Astros de Houston de 2017, que culminó con sanciones y descrédito?

El mismo Beltrán fue afectado porque su contrato de tres años para ser manager de los Mets fue anulado por el equipo… y el hombre jamás ha revivido. Beltrán recibió ahora 46.5 % en su primera visita a las boletas.

OMAR VIZQUEL: En Venezuela se quejan, también, porque los votantes maltratan a Omar Vizquel, antigua estrella del short stop quien jugó en MLB durante 24 temporadas. Vizquel ganó 11 guantes de oro, tuvo promedio de .272 con 951 empujadas y sobre todo, 2877 hits, más 404 robos de bases. En 2020, en su tercer año en las boletas, recibió 52.6%, bien alto, pero ha bajado y este año tan solo le dieron 19.5%. ¿Injusticia? Bastante, diría yo.

¿Y qué ha pasado con Vizquel?. Entiendo que su figura ha sufrido deterioro pues en los últimos tiempos han surgido acusaciones de anti-conductas sexuales y violencia doméstica con su esposa. Revisen esos expedientes y se darán cuenta.

GARY SHEFFIELD. Jardinero de bate explosivo, jugó 22 años en MLB. Sus números dicen que disparó 509 jonrones con 1,676 empujadas y 2,689 hits, más 7 juegos de estrellas. Su ofensiva fue brillante, su temperamento un problema y también lo vincularon, en algún momento, al tema esteroides. Por ahí se la cobran, y ahora obtuvo puntuación de 55.0%, ya tiene 9 años y se va en 2024.

ARAMIS RAMÍREZ: Se habla del exantesalista dominicano, comparándolo con Scott Rolen, ganador de 8 guantes de oro. Aramis tuvo 386 jonrones, 1417 empujadas, 2303 hits con 3 juegos de estrellas. Tan solo estuvo en las boletas en 2020, sacó 1.0 y ahí mismo terminó.

ALFONSO SORIANO: El exjardinero pegó 412 jonrones, 1159 empujadas, 2095 hits y asistió a 7 juegos de estrellas. En las boletas estuvo en 2020 con 1.5%.

Ahora, con algunos números limitados, el estigma de los esteroides, el temperamento, etc. también se unen los análisis sabermétricos, para poner las cosas más difíciles para algunos. Para otros no, y por eso abundan las injusticias.

UN POCO MÁS: Me parece que Scott Rolen no tiene tantos méritos para Cooperstown. El pegó solo 316 jonrones con 1287 empujadas y 2077 hits…Su principal oferta fueron sus 8 guantes de oro. Estuvo 17 años en las mayores y yo no le hubiese dado mi voto. Fue bueno, pero no entra en la excelencia.

SERIE DEL CARIBE. Erick Abreu, quien fue coach de pitcheo del Escogido, asume tales funciones en Licey-Dominicano para la Serie del Caribe. El del Licey, Jairo Cuevas, tendría compromiso con los Angelinos y por eso no iría al viaje… Y alguien dijo: “hasta a los coaches los paran”… Bueno, una vez pararon al manager de la selección dominicana para el primer clásico mundial de beisbol, en 2006. Era Tony Peña, firmó como coach de los Yanquis, y el equipo le pidió incorporarse temprano para que conociera a los jugadores y viceversa. ¿Quién tomó su lugar? Manny Acta, quien había sido manager campeón de Lidom con Licey. ¿Quién era el gerente? El señor Stanley Javier.

SIN EMPLEO: Vamos a chequear cómo ha evolucionado la lista de los peloteros dominicanos que siguen en la agencia libre. Por ahí andan los nombres de Gary Sánchez, Yermín Mercedes, Miguel Sanó, Jonathan Villar, Carlos Martínez (tsunami), Luis Barrera, Magneuris Sierra y algunos pitchers de renombre como Jeurys Familia. ¿Qué pasará con ellos?