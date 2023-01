Noticias MLB: Adrián Beltré es elegible para el Salón de la Fama en la votación del 2024

AP

Estados Unidos

Scott Rolen se dirige al Salón de la Fama. El próximo año, dé paso a otro antesalista estrella.

Adrián Beltré destaca los elegibles por primera vez para 2024. Si bien la elección de Rolen el martes coronó un impresionante aumento de seis años en su total de votos, Beltré tiene una buena oportunidad de ingresar en la primera boleta. Aunque nunca fue MVP, terminó su carrera con 3,166 hits, 477 jonrones y cinco Guantes de Oro, permaneciendo productivo hasta su última temporada a los 39 años.

También se espera que Joe Mauer, Chase Utley, David Wright, José Bautista y Matt Holliday hagan su debut en la boleta electoral el próximo año. Mauer es el único receptor en ganar tres títulos de bateo y fue el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2009.

No fue una sorpresa que varios jugadores dieron grandes saltos en la votación de este año. Barry Bonds, Roger Clemens y Curt Schilling, quienes recibieron el apoyo de la mayoría pero no alcanzaron el umbral del 75% para la inducción, ya no estaban en la boleta electoral. Dado que hay un máximo de 10 jugadores por cada votante, cuando candidatos como ese ya no son una opción, otros pueden beneficiarse.

Rolen mejoró del 63,2 % al 76,3 %, Todd Helton del 52,0 % al 72,2 % y Billy Wagner del 51,0 % al 68,1 %. Andruw Jones pasó del 41,1% al 58,1%.

La presencia de Beltré, Mauer y Utley, sin embargo, podría dificultar que otros jugadores ganen terreno el próximo año. Helton todavía tiene cinco años más en la boleta electoral y Jones tiene cuatro. Wagner, sin embargo, solo tiene dos oportunidades más.

“Helton va a obtener algo así como las tres cuartas partes de los votos, y Beltré podría ser el primer tipo en amenazar al cien por cien desde (Derek) Jeter y Mariano (Rivera), y luego habrá una gran cantidad de Mauer y Utley. apoyo, creo”, dijo Ryan Thibodaux, quien administra el rastreador de boletas del Salón de la Fama en línea que permite a los fanáticos seguir el proceso de votación a medida que se desarrolla cada año.

“¿Puede Wagner obtener ese siete por ciento final de una sola vez, o le toma hasta su décima votación? Creo que va a ser muy interesante de ver el próximo año”.

INICIO DECENTE

El próximo año también parece significativo para Carlos Beltrán, quien recibió el apoyo del 46,5% de los votantes en su debut en la papeleta. Ese tipo de desempeño en el primer año normalmente es un muy buen augurio para un candidato, pero el total de Beltrán probablemente se vio afectado por su papel en el escándalo de trampas de los Astros de Houston.

“Hice una pequeña broma en nuestro Slack de nuestro equipo de rastreadores, que deberíamos haber estado rastreando todo este tiempo quién dijo explícitamente o insinuó que estaban dando un castigo de un año”, dijo Thibodaux. “Solo puedo decir de manera anecdótica que creo que hay un número significativo de votantes que planean votar por él el próximo año que no votaron por él este año”.

Bonds y Clemens, perseguidos por acusaciones de drogas para mejorar el rendimiento, parecieron tocar techo en la votación después de un tiempo. Si Beltrán recibe un trato similar, podría estar en problemas, pero si los votantes solo planean sancionarlo por un año, eso debería ser evidente en 2024.

ÚLTIMA OPORTUNIDAD

Gary Sheffield recibió el 55,0% de los votos, y el próximo año es el último en la boleta electoral. Necesita lograr una repetición de la oleada de último año de Larry Walker.

Walker estaba en el 54,6 % en 2019. Luego llegó al 75 % al año siguiente en su última oportunidad.

Pero Jack Morris recibió el 67,7% en su penúltimo año y nunca fue votado por la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Más tarde fue elegido por el comité de la Era Moderna. Eso pone en perspectiva el salto que Sheffield necesita.

“Ese va a ser un salto realmente difícil para él”, dijo Thibodaux.