Movimiento verde

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com

Más temprano que tarde llegó la noticia de que las Estrellas Orientales no han renovado el contrato de Felix Peguero como gerente general.

Primero fue dada por los chicos de Grandes en los Deportes y luego confirmada por ejecutivos del equipo. Le pregunté a Felix de quién había sido la decisión y dijo: “los Gigantes de San Francisco y mi familia necesitan de mi. Así que me tomaré un año sabático”.

José Mallén, alto ejecutivo y accionista del club, me escribió lo siguiente: “En realidad se venció su contrato y no será renovado”.

Y Luis Manuel Aguiló, vicepresidente de comunicaciones, expresó: “con la conclusión de su acuerdo, Felix habló con el Presidente, Miguel Feris, a fin de tomar un año sabático. Esto, en virtud de nuevas funciones que se le adicionaron con los Gigantes de San Francisco. No sigue como gerente del equipo”.

Felix estuvo par de años como jefe de operaciones, mientras Manny Acta fue vicepresidente de beisbol. Luego, Manny saldría del club y Felix ascendió al puesto de jefe y allí estuvo dos años.

¿Hubo desencanto de la directiva o del propio Felix con su trabajo? Es bueno decir que llevar un equipo a dos finales en años corridos es un gran logro en Lidom. No muchos lo consiguen y los verdes lo han hecho. Peguero se aleja del equipo, pero más adelante reaparecerá en la gerencia de otro conjunto de la liga. Es joven y capaz.

Las Estrellas deberán buscar otro gerente y deberán decidir también si confirman a Fernando Tatis para el próximo torneo. Tatis también se ha ganado su posición, creo yo.

LAS AGUILAS: Es poco lo que hay que agregar sobre las perspectivas de las Aguilas en cuanto a su grupo de mando. Ya está confirmado el gerente Angel Ovalles, luce automático el regreso del manager José Leger y el presidente Victor García Sued iría a un segundo año de su mandato. Ellos tienen elección anual, pero lo más seguro es que ratifiquen al presidente, para una segunda oportunidad.

Las Aguilas tuvieron un año de tumultos, protagonizado por dos errores garrafales alrededor del pitcher cubano Roenis Elias: el niño que tendría año y medio de nacido, el juego confiscado, y luego el cumpleaños que duró 5 días. Son expedientes super conocidos.

Son asuntos para revisarse y también para que se entienda que el beisbol profesional necesita de un tratamiento transparente, todo el tiempo.

UN POCO MÁS: No importa lo que uno piense sobre el caso de Felix Peguero y las Estrellas. Si pelearon o no, o si hubo desencanto, eso entra en el marco de lo secreto porque así es el beisbol profesional. Siempre se callan los encontronazos y no quiero decir que este caso lo hubo. Pero, la cortesía y el respeto público priman por encima de todo, aunque no se da en todos los casos. El que está en beisbol, sea dueño o ejecutivo, está supuesto a durar buen tiempo y todos se encontrarán más adelante. ¿Alguien lo duda?

BUEN CHANCE: Adalberto Mondesí tiene 27 años de edad, 7 temporadas en Grandes Ligas, pero ha jugado muy poco. Su mayor participación ocurrió en 2019 cuando apareció en 102 partidos y más de 400 turnos, incluso fue líder de triples de la Liga Americana con 10. Pero en los dos últimos años ha estado fuera de acción por lesiones, con solo 15 partidos el año pasado. Ahora ha pasado a los Medias Rojas de Boston, que necesitan un short y lo pondrán a prueba durante los entrenamientos. El tiene contrato de 3 millones por un año, firmado con los Reales de Kansas City. Y por si alguien lo ha olvidado, les recuerdo que Adalberto es hijo de Raul Mondesí, y una vez jugó brevemente aquí con Licey. Adalberto nació en Los Angeles, mientras Raúl pertenecía a los Dodgers.

DE CHEPA: Un 76.3% fue el resultado que llevó a Scott Rolen a Cooperstown, en su 6ta. aparición en las boletas. Entró a chepas, ”pero entró”. Otro, Todd Helton, se quedó en 72.2 y buscará un nuevo chance el próximo año. Los demás no se acercaron, como Billy Wagner, Andruw Jones, Carlos Beltrán, Alex Rodríguez sigue bajito con 35.7 y también se mantiene el rechazo a Manny Ramírez, con 33.2%. Estos dos son rechazados por su vinculación directa al consumo de sustancias prohibidas.