Ricardo Ravelo habla de su hijo Ricky: No tiene funciones en el Licey ni las va a tener

Audry Trinidad

Santo Domingo, RD.

El presidente del Club Atlético Licey, Ricardo Ravelo, se refirió a las constantes controversias de su hijo Ricky Ravelo, luego de que este fuera suspendido en el transcurso de la temporada de béisbol otoño invernal 2022-2023.

“Eso no es problema de la organización ni mía, eso es problema de él”, expresó Ravelo sobre las inconductas de su hijo.

Ricardo Ravelo informó que desde hace años le había planteado a Ricky Ravelo tomar una decisión respecto a su futuro con el conjunto azul, de si este sería parte de la directiva del Licey o se dedicaría a ser youtuber e influencer.

“Tú quieres tus likes y tus cosas, pero tú no puedes salir y pretender como que nada pasó y venir a buscar una posición dentro del Licey”, dijo Ricardo en conversación con el Listín, recordando una conversación con su hijo.

Asimismo, admitió que su hijo lo ha puesto en situaciones difíciles.

“Me siento mal, me rompe el corazón, pero yo tengo que seguir haciendo lo que tengo que hacer, yo no puedo estar respondiendo por él, lamentablemente, yo espero que todo el mundo lo entienda que eso fue un rol que él asumió”, manifestó Ravelo.

Ricardo alegó que en la directiva del Club Atlético Licey quieren expulsar a su hijo, en lo cual decidió no interceder y pidió a los miembros y al presidente de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom), Vitelio Mejía Ortiz, hacer lo que estos consideren que deban hacer con su hijo Ricky.

“Me tiene mucha consideración (Vitelio Mejía), quizá por mí no ha pasado a mayores pero yo le dije al presidente que lo dejaba en sus manos lo que él consideraba que fuera pertinente hacer también”, aseguró el presidente del Licey.

Ricardo Ravelo dijo que luego de que la Liga decidió imponer la sanción, la directiva la ratificó y le impuso sanciones mayores a las que impuso Lidom, ya que estas se limitaban a funciones administrativas y operativas del equipo.

Ante esto, las sanciones en el Licey fueron extendidas a que Ricky Ravelo no pueda asistir a las actividades sociales de los Tigres del Licey o a la oficina del equipo.

“Si yo me pongo a observar eso, claro que me afecta de todas las formas posibles, pero yo tengo que ganar un campeonato, no puedo estar pensando en lo que él haga”, dijo Ravelo en conversación con Héctor J. Cruz, editor deportivo del Listín y el periodista Pedro G. Briceño.

Polémicas de Ricky Ravelo

Ricardo Ravelo hijo o Ricky Ravelo fue protagonista de una polémica el pasado mes de noviembre de 2022, luego de que durante un juego disputado entre Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey en un turno del pelotero Orlando Calixte, sonara en el Estadio Quisqueya la canción “Palito de coco”.

Por ese acto le impusieron una sanción de 50,000 pesos al equipo y Ravelo, a quien suspendieron por lo que restaba de torneo.

Ya luego, en el round robin, protagonizó otro episodio al publicar un video desde uno de los palcos especiales del estadio burlándose del lanzador Yunieski Maya, de Águilas Cibaeñas, quien había tenido una mala salida ante lo Tigres.

Transcripción de sus palabras

