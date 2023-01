Emilio Bonifacio revela los momentos clave que hicieron campeón al Licey

Santo Domingo, RD

El capitán de los Tigres del Licey, Emilio Bonifacio, señaló como el “cambio de rumbo” en la mentalidad del equipo para llegar a la Serie Final, el juego disputado con los Gigantes del Cibao en el Round Robin, en el que el equipo azul se alzó con la victoria en el noveno inning 5 carreras por 4.

Bonifacio narró lo sorprendido que se mostraban sus compañeros de ver al jardinero central de 37 años marcar la carrera decisiva que los puso con 8 victorias y 6 derrotas en el “Todos contra todos”.

“Tú no te das cuenta y no sabes, pero la reacción que yo miraba muchachos, como me miraban como ¡cónchale este tipo a esta edad!, lo contento que estaban, porque estábamos perdidos con el trabajo que venía haciendo Fernando Rodney (cerrador del equipo contrario)”, dijo.

Emilio Bonifacio confesó también en su participación el “Podcast del Fanático” que su “miedo” en la postemporada era la nueva generación de peloteros jóvenes, indicando que “la atmosfera cambia” y como jugadores “sienten presión de querer hacer más” en esa fase del torneo.

El pelotero mencionó que durante toda la temporada invernal de 2022-2023 mantuvieron una mentalidad ganadora y diferente y en ese sentido dijo que el lema que mantuvieron fue “tomar buenos turnos”.

Aunado a esto acotó que a pesar de algunos fanáticos consideraban en ocasiones “no estaba bateando”, se sentía bien por hacer turnos en los que a pesar de no pegar imparables, los lanzadores realizaban “como mínimo ocho picheos” y a modo de broma dijo que al ser el primer bate “nadie le dice” cuales son los lanzamientos que enfrentará.

Sobre el cuadrangular que sorprendió a la fanaticada también frente al equipo francomacorisano, en el que el equipo azul ganó siete 7 carreras por 5, confesó que ese realmente “no es su estilo de juego”.

La final

Bonifacio, quien fue el jugador más valioso del Round Robin, manifestó que el triunfo de la serie final del equipo se debió al gran trabajo que realizaron todos los jugadores durante, la serie regular, el Round Robin y la final, en la que el Licey se alzó con la corona 23, asegurando que “se trabajó para estar en esta situación”.

¿Iría al Clásico?

Sobre la “campaña” que ha iniciado la fanaticada de una posible participación en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, dijo que no le gustaría que dejaran a alguien que “pueda aportar más” por llevarlo a él y dejarlo “sentado”.

“Si van a hacer un roster por llevarme a mí van a dejar a alguien que puede aportar más que yo, no tengo ningún problema porque yo voy a apoyar a Dominicana yo esté ahí o no”, indicó.

También manifestó que fue invitado en dos ocasiones (2009 y 2013) a participar en el torneo, pero por cuestiones laborales de ese entonces, no pudo participar.

“Yo tuve dos oportunidades en 2009 y en el 2013 de ir al Clásico, es decir fue invitado, pero no pude ir por el equipo que estaba en el momento”.