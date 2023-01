A Jonathan Villar no le gustó la declaración de Jorge Alfaro en celebración de Tigres del Licey

Victor Puente

Santo Domingo, RD.

El segunda base dominicano Jonathan Villar respondió a las declaraciones del jugador del equipo de los Tigres del Licey, Jorge Alfaro, mejor conocido como Aquaman, durante la fiesta de celebración del equipo azul.

Villar, a través de su cuenta de Instagram, le dejó un mensaje a Alfaro a modo de respuesta a lo expresado por el receptor colombiano, quien de manera efusiva y burlona en medio de la celebración de su equipo invirtió la frase que normalmente le decían a su equipo.

En un corte de video tomado de la transmisión del festejo del equipo campeón del Torneo otoño - invernal 2022 -2023 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), se ve cómo Emilio Bonifacio, capitán azul, pregunta que mier** para quién ahora, en referencia al dicho acuñado en los estadios y por parte de peloteros contrarios contra los Tigres.

Fue entonces cuando el apodado Aquaman dijo que "mierd** pal´ Cibao", acción que trajo inmediata respuesta de Villar.

La expresión del también primera base fue respaldada por sus compañeros de equipo quienes aplaudieron y rieron por luego de lo dicho en ese momento.

a reacción de Villar, quien pertenece al equipo de las Águilas cibaeñas no se hizo esperar y a través de la red social Instagram, donde publicó una imagen una imagen y un texto haciéndole frente a las palabras del colombiano.

“Okay, en el Cibao no te queremos ver. Que no se te olvide que en el Cibao también hay un 20% o 30% liceísta y les estás diciendo semejante insulto a ellos mismo... porque si nos lo quieres decir a nosotros, a nuestro equipo aguilucho bien! Pero no al Cibao. Y si estoy mal me corrigen", dijo el jugador de cuadro.

Esta confrontación se da cuatro días después de que el equipo de Los Tigres del Licey vencieran al equipo de las Estrellas Orientales y obtuviera su título de campeón de la Lidom número 23.

Celebración

Los Tigres celebraron su triunfo con una extensa caravana, que recorrió varias calles de esta capital el pasado domingo y culminó por todo lo alto en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Allí una tarima espero a los jugadores y simpatizantes, quienes disfrutaron de las presentaciones artísticas ofrecidas por los ejecutivos del club.