Es conveniente y necesario que el Ministerio de Deportes, el Comité Olímpico y las federaciones nacionales asuman un compromiso de transparencia en el renglón económico, en el manejo de los fondos públicos.

¿Y por qué? Porque hay un montón de cosas y datos que la gente desconoce y que con frecuencia se manejan en un marco impreciso y especulativo. A veces como maldad conspirativa, otras por desconocimiento.

Lean ustedes algunos detalles sobre estos asuntos.

SEGURO MÉDICO: Ha sido objeto de controversia recientemente el tema de un Seguro Médico pagado por el Comité Olímpico Dominicano a los miembros del Comité Ejecutivo anterior, unos doce.

Se dice que ese Seguro Médico pagaba la suma de mil dólares mensuales por cada miembro, lo cual, de ser cierto, es una especie de monstruosidad porque eso llega a los niveles de los más ricos del país. Organismos pobres, como el COD y Miderec, no deben hacer eso.

Ayer pregunté al actual presidente, Gary Bautista, cuánto era el monto que se pagaba, me dijo que no estaba seguro del dato y que informa la mañana del miércoles. Averigüé por otro lado y supe, en forma extraoficial, que cada miembro del Ejecutivo tenía un seguro por unos 7.500 pesos cada mes (no mil dólares), y que también los casi 70 empleados del COD disfrutan de dicho seguro, en distingos rangos (Premium, royal, básico), cumpliendo las leyes laborales. Esperaré la respuesta de Bautista para terminar el tema.

OJO: Me parece correcto que a cada miembro del Comité, así como a todos los ejecutivos federados se les otorgue un seguro médico porque esa sería su única compensación por sus servicios deportivos. En el caso del COD, el Seguro era extensivo a la esposa, si la tenía, aunque no sé si eso ha variado ahora.

- SALARIOS: El Ministro de Deportes tiene un salario de 300 mil pesos, más un paquete de privilegios y facilidades (los vice ministros 225 mil).

El presidente del COD NO gana un centavo y tampoco cada miembro del Ejecutivo. Cuando viajan se les paga ticket, hoteles, transporte terrestre y viáticos. Eso mismo aplica para los directivos federados.

Y quiero resaltar la pulcritud de Rafael Villalona, exvocal del pasado Comité Ejecutivo, quien no aceptó el seguro médico, simplemente porque no lo necesitaba. Ya eso fue confirmado por una carta enviada por las actuales autoridades.

Regresaré con el tema mañana.

UN POCO MÁS: La carta enviada a Rafael Villalona por el Comité Ejecutivo del COD dice así:

“El Comité Olímpico Dominicano tiene a bien certificar que el Ing. Rafael H. Villalona Calero, quien fungió como primer vocal en el pasado Comité Ejecutivo en el período 2018-22, no fue beneficiado del Plan Platinum de Humanos Seguros, el cual fue aprobado en la reunión CE del 4 de mayo 2021". Está firmada por Ing. Garibaldi Bautista, presidente, y Lic. Luis Chanlatte, secretario. Reitero que fue el único miembro del C.E. anterior que rechazó el seguro.

NOTAS DE INTERÉS:

- El partido de anoche entre Estrellas y Licey en el Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, inició atrasado media hora, a las 8.p.m. ¿El motivo? Una dichosa torre del alumbrado se fue de paseo y hubo que esperar su regreso. Eso ocurre en RD y en todo el mundo.

- El colombiano Jorge Alfaro, refuerzo potente del Licey, acordó con los Medias Rojas de Boston para la próxima temporada. Si hace el equipo ganará 2 millones de dólares. Alfaro, de 29 años de edad, tiene 7 años de liga mayor y ha jugado para Filadelfia, Miami y San Diego.

- El ex pelotero Juan Uribe también vio firmado un hijo suyo en San Cristóbal. Fue firmado por los Medias Blancas de Chicago por 200 mil dólares y juega el short stop, igual que su padre. Uribe Padre disparó 199 jonrones en su paso por las mayores.

- Dairon Blanco, jardinero cubano refuerzo del Licey, recibió anoche un extraño regalo de los Toros del Este. Le dieron un anillo de campeón, de la corona ganada por los Toros en el torneo 2019-20. Blanco fue importado por el club en ese entonces.

- En Azua, ayer, un tribunal condenó un joven a 20 años de prisión. Estaba acusado de robar un celular y 500 pesos… ¿Es creíble eso?.