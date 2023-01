Dominicanos mandan

Héctor J. Cruz

En el negocio de béisbol, la MLB tiene un organismo llamado Pipeline, que mantiene un ojo sobre los prospectos internacionales proyectados para firmas. Los primeros 50 calificados fueron firmados con bonos altos y el portal de MLB en español la ofrece con lujo de detalles: 33 dominicanos, 11 venezolanos, etc.

1. Ethan Salas, C, Ven.: Padres+ (US$5,600,000).

2. Felnin Celestén, SS, R.D: Marineros (US$4,700,000).

3. Joendry Vargas, SS, R.D.: Dodgers+ (US$2,077,500) .

4. Alfredo Duno, C, Ven.: Rojos+ .

5. Luis Morales, LD, Cuba: Atléticos (US$3,000,000).

6. Derniche Valdez, SS, R.D: Cachorros (US$2,700,000)

7. Enmanuel Bonilla, OF, R.D.: Azulejos+ (US$4,100,000)

8. Sebastian Wolcott, SS, Bahamas: Rangers.

9. Brandon Mayea, OF, Cuba: Yankees (US$4,400,000)

10. Jun-Seok Shim, LD, Corea del Sur: Piratas.

11. Ariel Castro, OF, Cuba: Mellizos (US$2,500,000)

12. Brailer Guerrero, OF, R.D.: Rays (US$3,700,000)

13. Jesus Caba, SS, R.D.: Filis (US$3,000,000)

14. Ludwig Espinoza, SS, Ven.: Cachorros (US$1,500,000)

15. Rayner Arias, OF, R.D.: Gigantes (US$2,800,000)

16. Janero Miller, OF, Bahamas: Marlins

17. Camilo Díaz, OF, R.D.: Astros+ (US$2,250,000)

18. Gian Zapata, OF, R.D.: D-backs (est. US$1,500,000)

19. Angel Cepeda, SS, R.D.: Cachorros (US$1,000,000)

20. Luis Almeyda, SS, R.D.: Orioles+ (US$2,300,000)

21. Emil Valencia, OF, R.D.: Astros+ (US$1,100,000)

22. Yophery Rodríguez, OF, Ven.: Cerveceros (US$1,500,000)

23. Arnaldo Lantigua, OF, R.D.: Dodgers+ (US$697,500)

24. Robert Calaz, OF, R.D.: Rockies (US$2,500,000)

25. Yoeilin Céspedes, SS, R.D.: Medias Rojas (est. US$1,400,000)

26. Raymond Mola, OF, R.D.: Piratas.

27. Daiverson Gutiérrez, C, R.D.: Mets

28. Welbyn Francisca, SS, R.D.: Guardianes.

29. Anthony Baptist, OF, R.D.: Mets

30. Tony Ruiz, OF, R.D.

31. Carlos Silva, C, Ven.: Mellizos

32. Enrique Jiménez, C, Ven.: Tigres+ (US$1,250,000)

33. Filippo Di Turro, SS, Ven.: Cerveceros (US$1,300,000)

34. Luis Guanipa, OF, Ven.: Bravos

35. Kevin Ereu, SS, Ven.: Cerveceros (US$1,400,000)

36. Reiner López, LD, Ven.: Cardenales+ (US$500,000)

37. Yerlin Luis, OF, R.D.: Guardianes+

38. Hendry Chivilli, SS, R.D.: Mellizos

39. Manuel Cabrera, SS, R.D.: Nacionales+ (US$500,000)

40. Darling Fernández, OF, R.D.: Atléticos (est. US$1,000,000)

41. Luis Reyes, LD, R.D.: Medias Blancas (US$700,000)

42. Jeter Martínez, LD, Mex.: Marineros (US$600,000)

43. Cristopher Lárez, SS, Ven.: Mets (US$1,500,000)

44. Maikol Orozco, SS, Ven.: Tigres (US$900,000)

45. Andy Acevedo, OF, R.D.: Nacionales+ (US$1,200,000)

46. Edwin Solano, SS, R.D.: Nacionales+ (US$1,200,000)

47. Jeremy Rodríguez, SS, R.D.: D-backs (est. US$1,000,000)

48. Cristian Pérez, OF, R.D.: Tigres+ (US$1,100.000)

49. Marwys Jorge, LD, R.D.: Reales (US$450,000)

50. Félix Morrobel, SS, R.D.: Angelinos (US$900,000) .



LA GRAN FINAL: A las 7:30 de esta noche va al cuarto juego de la final en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. En mi columna de ayer me faltó comentar que hace tiempo los equipos de Lidom tampoco respetan la hora de inicio de sus juegos. Los partidos empiezan a cualquier hora y eso es un irrespeto a la televisora que transmite, a los fanáticos a todo el mundo. Es costumbre, en el deporte profesional, que las ceremonias pre juego se realicen antes de la hora de la acción y si es necesario se graban para la TV y luego se comentan y transmiten en el curso del juego.

LA OFENSIVA: Ronny Mauricio encabeza el pelotón de bateadores de la final que está muy abajo. Lleva de 12-0 y los azules esperan el despertar de su hombre MVP de la serie regular. Eso es normal en beisbol. De Licey, Sergio Alcántara tiene de 11-1 y su único hit fue el doble que disparó para empujar la única carrera del domingo. El receptor Jesús Sucre de 9-1. En la parte positiva, el cubano Dairon Blanco de 9-6 para .667 y el colombiano Jorge Alfaro de 12-5.

De las Estrellas, Robinson Canó y Jeimer Candelario de 12-3 y el equipo necesita que despierten… Junior Lake bajito también de 11-2, Lewin Diaz de 10-2 igual que el jardinero central Cristian Paché… Este último está dando cátedras de excelente fildeo.

DE MLB: Pablo, el nuevo firmado hijo de Vladimir Guerrero, habría recibido poco más de 100 mil dólares. El juega la posición de jardinero y antesalista y firmó con Texas. Marcos Castillo, es hijo del exreceptor Alberto Castillo, firmado por los Mets y juega la misma posición… ¿Y Gary Sánchez, donde está? En la agencia libre, esperando una firma.