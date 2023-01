Esmil Rogers: Sé el talento que tengo y el tipo de pitcher que soy

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El lanzador de los Tigres del Licey, Esmil Rogers, se mostró seguro y optimista luego de haber ganado el domingo el tercer juego de la serie final del torneo de béisbol otoño invernal.

Rogers, tras ser cuestionado debido al trabajo que realizó en el último juego, donde su equipo se llevó el triunfo 1-0 ante las Estrellas Orientales, manifestó que es un jugador que no se pone “presión”, ya que sabe el talento que tiene.

“Yo siempre he sido un jugador que no se pone presión. Sé el talento que tengo y sé el tipo de pitcheo y el pitcher que soy. Eso es una de las cosas que me ha ayudado en el trayecto de mi carrera…”, aseguró el lanzador derecho.

Para el jugador, tener un plan previo a la hora de ingresar al terreno de juego no parece ser una opción a considerar. Así lo afirmó durante una rueda de prensa.

“Yo nunca entro a un juego con un plan. Siempre trato de mirar a los bateadores, que ellos me pueden enseñar…, creo que eso es una de la manera que he aprendido ya, como te dije, en el trayecto de mi carrera, que me doy cuenta qué tipo de pitcheo o bateador me puede estar buscando y, qué pasa, que le tiró el contrario”.

Participación de ayer

Esmil Rogers, en su labor como lanzador abridor, tiró 6 entradas sin permitir carreras, y apenas permitió 4 hits, todos sencillos, con dos bases por bolas y cuatro ponches.

Ante su participación en el juego de ayer, donde salió en el sexto inning y tras ser cuestionado por la decisión del técnico de los azules, Rogers indicó que “Offerman sabe que yo estoy aquí…, si me necesita en tres días ahí estaré para dar lo mejor de mí y creo que es el plan que tenemos y esperemos en Dios que sea así”.

También, aclaró que no le pidió a Offerman ser sacado del terreno de juego.

“No lo solicité…, con el gran bullpen que nosotros tenemos creo que basta con uno tirar 5 o 6 inning…, creo que saque el extra y pude dar lo mejor de mí, y eso fue una de las claves para el juego”, indicó el lanzador, quien también jugó en Grandes Ligas para los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto.

Próximo partido

Los Tigres estarán de visita ante las Estrellas en el cuarto partido de la serie final programado para el mañana martes a partir de las 7:30 de la noche.

El juego tendrá como escenario el estadio Tetelo Vargas de la ciudad de San Pedro de Macorís. Los Tigres tienen ventaja en la Serie Final, 2-1.