Xavi logra su primer título y corta la racha de Ancelotti

EFE

Riad

"Oportunidad", fue la palabra más repetida por el técnico español Xavi Hernández cuando se refirió a la posibilidad de ganar el primer título de su proyecto en el Barcelona, algo que consiguió este domingo tras vencer al Real Madrid (1-3) en la final de la Supercopa de España y reforzó así su idea.



"Si no gano un título esta temporada me vais a matar", dijo en tono de broma el técnico antes de la final, en una frase que reflejó la realidad que esconde, y conoce de sobra, la vida de los que integran los clubes grandes.



De ilusión, de presentarse como el salvador de un Barcelona en crisis, a las dudas que acabaron tras la victoria en Supercopa de este domingo con un contundente 1-3.



Ganó 0-4 en su primer clásico en el Bernabéu, pero la eliminación en la Europa League y caer a esta competición procedente de la 'Champions' esta temporada le hicieron recibir las primeras críticas.



Esto, unido a que son líderes de LaLiga Santander con tres puntos de ventaja sobre, precisamente, el Real Madrid, refuerza el proyecto y seguro les hará crecer en ese "aspecto psicológico" que reconoció Xavi que tenían perdido por la experiencia del conjunto blanco en llegar y ganar finales.



Es más, Xavi ha cortado la racha de Carlo Ancelotti en cuanto a finales, a un partido, ganadas, ya que no caía desde el pasado 8 de agosto del 2010 cuando perdió la Community Shield -Supercopa de Inglaterra- al caer 1-3 con su Chelsea frente al Manchester United en Wembley.



Desde entonces, nueve finales -dos con el Bayern de Múnich y siete con el Real Madrid- a partido único y nueve victorias. Un 100% -sin contar la Supercopa de España que pierde en 2014 frente al Atlético de Madrid al ser a doble partido- que se rompió este domingo en Riad ante un Barcelona que superó a su equipo desde el primer momento, con un ajuste táctico de Xavi, de poner a Gavi de falso extremo izquierdo, que acabó siendo nombrado mejor jugador de la final.