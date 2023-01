La impaciente Coco Gauff, quiere ganar ya su primer Grand Slam

AP

Melbourne, Australia

Coco Gauff admitió que tiende a moverse con prisa en la vida.

La tenista de 18 años no se queda en la ciudad tras completar un torneo: “Incluso si es un lugar bonito”, dijo con una sonrisa, “Me gusta irme”. Cuando termina de cenar, no se queda en el restaurante: “No me gusta quedarme sentada platicando cuando termino de comer”, agregó riéndose un poco más. “Me gusta irme”.

“Soy muy impaciente para ser honestos. No creo que soy impaciente con la gente, pero en lo que se refiere a hacer cosas, me gusta hacerlo más pronto que tarde”, admitió en entrevista con The Associated Press. “Creo que eso se relaciona a mi carrera, no me había percatado hasta esta conversación. Pero quiero que el éxito suceda ahorita”.

Cuando inicie el Abierto de Australia para comenzar la temporada 2023 de Grand Slams el lunes, Gauff entrará en acción en la Arena Rod Laver ante Katerina Siniakova. Si gana, podría enfrentar posteriormente a Emma Raducanu, quien ganó el U.S. Open en el 2021 cuando era una adolescente.

Si avanza a las semifinales se verá ante la número uno del mundo Iga Swiatek, quien ganó el Abierto de Francia en el 2020 cuando era adolescente y desde entonces ha sumado otros dos títulos de Grand Slam. Esa sería una revancha de la final de Roland Garros en junio y que Swiatek ganó.

Gauff no es la única adolescente que está abriéndose paso en el más alto nivel del tenis.

Pero es alguien que creció bajo el intenso reflector, tras debutar en el 2019 en un Grand Slam al convertirse en la tenista más joven en clasificar a Wimbledon en su historia, y después generó más atención al vencer a Venus Williams caminó a la cuarta ronda en el All England Club.

“Definitivamente he crecido desde entonces. Tenía 15 años y era muy nuevo. Tenía una gran confianza. Aún tengo mucha confianza, pero creo que ahora estoy más centrada”, admitió Guaff.

Su mayor crecimiento desde ese momento hasta ahora, de acuerdo con su padre, Corey: “Su madurez mental”.

Gauff ciertamente ha mejorado como jugadora y ha encontrado su voz en ciertos temas.

En la cancha, Gauff sabe que aún hay trabajo por hacer para seguir avanzando en la dirección correcta.

Llegó a su primera final en un Grand Slam en París. Ganó su tercer título individual la semana pasada en Auckland, Nueva Zelanda.

¿Ahora?

“La meta más grande este año”, dijo riéndose aún, “es ganar un Grand Slam”.