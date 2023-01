El LAAC aterriza en la Isla del Encanto

Felix Olivo

Santo Domingo

Hola Fiebruses. El Latin America Amateur Championship (LAAC) llega a Puerto Rico por primera vez, siendo la segunda ocasión en una isla (se ha jugado aquí tres veces). Anteriormente el LAAC ha sido celebrado en Argentina (2015), R.D. (2016), Panamá (2017), Chile (2018), R.D. (2019), México (2020) y R.D. (2022). Esta semana los mejores jugadores amateurs del continente se unen a los tres fundadores del torneo, The R&A, The United States Golf Association (USGA), y The Masters Tournament, para competir en el Grand Reserve Golf Club, un par 72 de 7,316 yardas diseñado por Tom Kite. El campo está ubicado en la costa noreste de la isla y ha sido sede del Puerto Rico Open del PGA Tour desde 2008, y fue sede del U.S. Women’s Amateur Four-Ball en 2022. A partir de hoy se corren las cortinas del evento más esperado por los golfistas amateurs que otorga, entre muchos premios, dos que resaltan: un cupo en The Masters y uno en The Open, así como exenciones en importantes eventos del golf mundial.

Dominicanos: Este año Rhadamés Peña y Juan Cayro Delgado (Yayo) serán los representantes del país en el LAAC. Ambos tienen experiencia jugando el torneo, resaltando el de 2019 en Teeth of the Dog, en el que Yayo llegó a estar en lo más alto del leaderboard tras dos rondas jugadas. Rhadamés lo ha jugado cinco veces (2016, 18’, 19’ 20 y 22’), y Yayo ha participado en tres ediciones (2019, 20’ y 22’). Yayo sale hoy a las 7:21 (hoyo 10), y Rhada a las 7:43 (hoyo 1). Mañana, Yayo sale por el 1 a las 11:51, y Rhada por el 10 a las 12:13.

Televisión: La octava edición del torneo tiene una cobertura televisiva que llegará a seis continentes y a millones de hogares en todo el mundo. Aquí los horarios de transmisión: Hoy y mañana, 10 am - 1 pm / Sábado y Domingo, 12 pm - 3 pm. Además, todas las rondas se transmitirán en vivo en LAACgolf.com.

Más del LAAC: * Chile es el único país con tres campeones: Matías Domínguez (2015), Toto Gana (2017), y Joaquín Niemann (2018). Paul Chaplet, Álvaro Ortiz y Aaron Jarvis ganaron aquí (2016, 2019, y 2022 respectivamente), y Abel Gallegos ganó en México (2020). * Hoy es la rueda de prensa del anuncio de la sede 2024. * Países participantes. Argentina, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasil, Islas Caimanes, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Santa Lucía, Trinidad & Tobago, Islas Turcas y Caicos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes, y República Dominicana.