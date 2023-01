Jorge Alfaro: Tengo fe en mi equipo, voy a los mío y apuesto el doble

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

El héroe de Tigres del Licey, Jorge Alfaro, con un hit en el noveno inning para dejar en el terreno a los Gigantes del Cibao tiene las cosas claras: “Tengo fe en mi equipo, voy a los mio y apuesto el doble”.

Alfaro le pegó un hit de oro al estelar cerrador Fernando Rodney con dos outs y dos compañeros en circulación que decidió el marcador.

“Solamente hay que tener fe. Yo tengo fe en mi equipo, voy a los mío y apuesto doble. Salimos con las ganas de dar el 100% todo el tiempo, cada juego y se ha demostrado, a veces las cosas no nos salen pero no nos quitamos, seguimos para adelante como equipo, seguimos adelante como familia y nada Licey Campeón”, dijo Alfaro tras la celebración por la victoria.

Jorge Alfaro, tercero al palo y bateador designado de los Tigres, manifestó que el grupo siempre tuvo confianza y fe de que todo les iba a salir bien. “No quitarnos, nosotros no nos quitamos hasta el último out, no nos quitamos”, insistió a los periodistas al final del juego.

Sobre el turno y el batazo con el que ganó el juego dijo que trató de ir para tranquilo, buscando un buen pitcheo, enfocado en hacer un buen contacto. “Y cuando todo el mundo se paró (a vociferarle Aquaman y animarle) yo me salí un rato… eso como que anima a uno, eso le da más energías a uno de echar para adelante”.

Jorge Alfaro dijo que cuando estaba en el dogout estaba pensando en que le iba a llegar la oportunidad de batear para decidir el juego. “Hoy las cosas no me habían salido, había hecho buenos contactos pero no habían salido las cosas pero la fe nunca se pierde”, dijo.

Los Tigres del Licey ganaron por segunda noche seguida a Gigantes del Cibao, a quienes no habían podido derrotar en la presente postemporada en los tres partidos anteriores.

Los azules ahora tienen marca de 8 triunfos y 6 derrotas, igualados con Estrellas Orientales en las primeras dos posiciones que dan acceso a la Serie Final dominicana. Águilas y Gigantes, que perdieron sus compromisos de sábado y domingo, tiene el record inverso: 6-8, quedando cuatro partidos por jugar.