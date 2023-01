Hazael Wessin, 1er dominicano entrenador físico de un equipo GL

Iván Ramos

Santo Domingo

Al igual que la mayoría de dominicanos que sueñan con algún día estar en las grandes ligas, Hazael Wessin transitaba ese camino en la universidad de Oklahoma, pero al no concretarse dicho sueño abrazó la profesión de entrenador físico a través de la cual pudo convertirse en campeón mundial con los Astros de Houston al lado del legendario Dusty Baker, a quien define como un dirigente que ama a los jugadores latinos.

“Yo siempre me coloco en la esquina del lado derecho del dugout y recuerdo que cuando faltaba un out Dusty me dijo quédate allá, no vengas hasta que no hagamos el último out”, cuenta entre risas Wessin una de sus más agradables experiencias de la pasada Serie Mundial.

Wessin, quien fue el invitado al programa de entrevistas GENTE GLOBAL, el cual es conducido y producido por los cronistas deportivos Iván Ramos y Jonathan Tiburcio habló de sus inicios en la Liga de Verano y de cómo fue ascendiendo por los diferentes circuitos minoritarios hasta llegar a las mayores.

Así mismo habló de los jugadores con los que ha trabajado entre ellos los dominicanos Framber Valdez, Cristian Javier, Enoli Paredes, Ronell Blanco y Jeremy Peña a los que se definió como jugadores con mucha ética de trabajo y de los cuales contó algunas historias.

“El dia que Javier lanzó las seis entradas sin permitir hit en el quinto partido de la Serie Mundial fui hasta el club house a llevarle algo para que tomara y lo encontré arrodillado orando y me impresionó que terminando de lanzar el mejor juego de su carrera sacara tiempo para dedicarlo a Dios, luego de que ganamos la Serie Mundial llegué al hotel, me acordé de eso e hice lo mismo”, dijo Wessin.

No todo ha sido color rosa para Wessin y llegar donde hoy se encuentra también tuvo sus momentos difíciles, es por eso que valora mucho la ayuda recibida por Jesús Alou, quien le abrió las puertas en la organización de los medias rojas de Boston para que este realizara su pasantía.

“Les puedo decir que yo imprimí alrededor de 15 currículos y los llevé con mi padre a diferentes complejos y nadie me llamó, pero gracias a que yo en el verano iba a Boston a seguir practicando hice relación con el señor Jesús Alou y el me abrió las puertas para hacer una pasantía que me pedía la universidad, de ahí pasé a Houston hasta el dia de hoy”, afirmó Wessin.

Igualmente, Hazael cuenta que como latino ha encontrado resistencia en su camino, pero que esto no lo detiene y dijo sentirse afortunado y bendecido por haber llegado a una organización como los Astros donde el 70% de quienes están en el equipo son latinos.

El joven dominicano dijo sentirse muy honrado sobre su nombramiento como entrenador del equipo dominicano que representará al país en el próximo Clásico Mundial de béisbol.

“Nelson Cruz me llamó personalmente para hablarme de eso y me sentí muy emocionado, es una persona muy profesional y agradezco esta oportunidad, sé que haremos un buen trabajo”, agregó el entrenador de los Astros de Houston.

La entrevista completa se encuentra disponible en el canal de YouTube BESIBOL GLOBAL.