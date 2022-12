“Echando vainas”

Héctor J. Cruz

Ángel Ovalles, gerente de las Águilas, ha estado en un fogón bien caliente por el tema de que su equipo perdió un juego debido a un error que se le atribuye a su oficina, cuando sacó un pitcher norteamericano de roster bajo la razón reglamentaria de “paternidad”.

Posterior a eso, Licey hizo su propia investigación, determinaron que al pitcher Geof Hartlieth hace tiempo no “le nacen” hijos, emitió su reclamo a Lidom y las autoridades le dieron la razón confiscando un juego a las Águilas.

Ovalles no ha admitido públicamente esa acción. Le he pedido entrevista sobre este tema varias veces, pero siempre me ha dicho “luego”. Todavía estoy esperando a ver si puede explicarme lo sucedido, porque el asunto es interesante para fines de la historia.

¿Hicieron los aguiluchos marrulla cibaeña o no? ¿Es suficiente admitir que sí con la sanción que le impuso la liga de Vitelio Mejía?

Lo que haya sido, el presidente Víctor García Sued, que tampoco ha querido hablar, vino a la casa del Licey a anunciar un “ascenso” a Ovalles, una extensión de dos años, y por ahí envían un mensaje a los liceístas. Protegen a su nombre y lo tendrán por un buen tiempo más.

Y al venir a la casa azul, el estadio Quisqueya, también le echaron una vaina al Licey, pero siempre en el marco deportivo. ¿Qué les parece?

SUPER EQUIPO. En noche loca de Carlos Correa, el boricua short stop-3ra., se desmoronó el pacto que habían hecho con los Gigantes de San Francisco por 13 años y US$350 millones de dólares.

El reporte extraoficial dice que Correa no pasó fielmente el examen físico y pusieron en dudas el acto echándolo por el suelo. Los Mets se apresuraron a firmarlo por 12 años y US$315 millones. Es más o menos lo mismo, solo que le bajaron un año.

¿Qué tiene Correa que los médicos de los Gigantes vieron y los Mets ni siquiera se preocuparon por averiguar? Esto es histórico, pues en 24 horas este año tuvo en sus manos dos contratos de más de 300 millones. Y en medio de todo el super agente Scott Boras, haciendo otro gran negocio.

Los Mets ahora han invertido 16 millones en Brandon Nimmo, 102 millones en Edwin Diaz, 86.6 millones en Justin Verlander, 75 millones en japonés Kodai Senjga. Han comprometido 806 millones este invierno, y tienen un super equipo.

UN POCO MÁS: Los Mets tendrán, entonces, una alineación abundante de calidad en ofensiva, defensa y pitcheo. En la ofensiva, Carlos Correa en tercera, Francisco Lindor en el short, Jeff McNeil en segunda y Pete Alonso en primera, cuatro bates de calidad. También, Brandon Nimmo en el jardín central y Starling Marte en el derecho…. En el pitcheo, Scherzer, Verlander, Carlos Carrasco, el japonés Senga, el colombiano José Quintana y el boricua Edwin Díaz, el cerrador. Ese es el club para ganar la División Este, con permiso de los Bravos de Atlanta y Filis de Filadelfia.

DOMINIO: Las Águilas dominaron al Licey 3-0 con dos héroes a la vista. En el pitcheo, el cubano Roenis Elías lanzó 8 entradas de 97 lanzamientos, 3 hits y 5 ponches, y Fernando Abad (refuerzo de los Toros), tiró el noveno de 1-2-3. Zoilo Almonte pegó jonrón de dos a César Valdez, y así corrió el evento… Las Estrellas también lograron su 2da. victoria seguida con una triunfo fácil ante los Gigantes. Ahora, dos con 2-1, Estrellas y Águilas, y los otros dos con 1-2, Licey y Gigantes. La primera fase sigue esta noche, Gigantes van a San Pedro, Licey a Santiago.

SE FUE: Oneil Cruz, el jugador de más cartel del Licey, sale del round robin, al cual nunca entró por estar lesionado en un tobillo. Los Piratas de Pittsburgh, su organización en USA, le dijeron que está bueno, y que pase al descanso. Eso se veía venir, para Oneil y cualquier jugador que tenga algún tipo de molestia. Faltan algunos más.