Los 5 acontecimientos nacionales más relevantes en 2022

Félix Olivo

Santo Domingo

Hola Fiebruses. A sólo días para que se cierre un 2022 que inició para nuestro golf con muchas incertidumbres (pero que cerró por todo lo alto), hoy tenemos una recopilación de los cinco acontecimientos más importantes del golf nacional este año. Veamos:

5ta. Edición del Corales Puntacana Championship. Tras todo lo que vivimos en 2020 junto a las dificultades ENORMES enfrentadas por el sector hotelero, honestamente pensé que el evento peligraba, toda vez que su principal sponsor se vio directamente afectado por la crisis. Pero el Grupo Puntacana decidió ir incluso por más, anunciando en 2021 la edición de este año, y luego la renovación por cuatro años más, un hito extraordinario debido a la exposición del país en todo el mundo. Del 20 al 26 de marzo 2023 nuevamente nos veremos las caras en la sexta edición del torneo.

El LAAC por tercera vez en RD. 2016 marcó el inicio de esta saga con el triunfo de Paul Chaplet. Luego volvió en 2019 saliendo Alvaro Ortiz por la puerta grande, y este año regresó a los fairways del Teeth of the Dog para ver a Aaron Jarvis levantar el trofeo y ganar por primera vez el acceso a The Masters y a The Open Championship. En 2023 el evento va a Puerto Rico con la octava parada de lo mejor del golf amateur de Latinoamérica.

DR Open Amateur. La competencia amateur volvió por todos sus fueros, y la FEDOGOLF puso en escena un evento memorable para locales y para la gran cantidad de jugadores que vinieron desde más de diez países a disfrutar Casa de Campo, sus bondades, y la magnífica competencia que este año tuvo como campeón al Team USA. Un gran regreso del torneo, el cual se cimentó como uno de los mejores de su corta historia.

Inauguración de Vistas Golf and Country Club. Como trascendental denomino este gran proyecto condenado a ser el nuevo oasis de las familias del país, especialmente las del gran Santo Domingo. Un gran evento que fue encabezado por el Excelentísimo Señor Presidente de la República Dominicana, Lic. Luis Abinader, y el presidente del Grupo Malespín, Marcos Malespín. El club ha llegado a llenar un enorme vacío, pues en la ciudad había solo un club tipo “Country”, solucionando un gran problema que tenían las familias ante la falta de un lugar de ocio seguro y confiable. Uno de los grandes momentos del golf fue esta apertura que aplaudimos y celebramos.

Torneo BM Cargo. Aunque se trata de un evento de golf social (pero competitivo), el torneo este año mostró sus mejores galas y ya es considerado por casi todos lo que lo jugaron como la mejor de las 9 ediciones y el mejor realizado en RD. 360 jugadores compitiendo en un Punta Espada majestuoso, dos noches de presentaciones artísticas (Danny Rivera, Toño Rosario, Alá Jazzá, Víctor Manuel), bailes, hora loca, un campo “full” de amenidades y un ambiente extraordinario, marcaron el ritmo del evento que nació en 2013 y que ya se ha colocado en la cima del gusto popular.