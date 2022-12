Juan Marichal dice que el Estado debe regular la industria del béisbol

Santo Domingo

Juan Marichal, primer dominicano exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, expresó su preocupación por lo que está aconteciendo con el béisbol dominicano, afirmando que el béisbol aficionado no existe, y que adolescentes criollos se les obliga a firmar a temprana edad, lo cual debe ser una preocupación de las autoridades para regular esta industria en nuestro país.

“Cuando era niño, en mi provincia Montecristi, se jugaban todas las categorías de beisbol, eso ha ido desapareciendo, y solo se concentra en el béisbol profesional, y el verdadero deporte es el aficionado, donde todos los niños y la comunidad puede participar”, dijo.

Asimismo, dijo que no es justo lo que ha venido sucediendo en República Dominicana, expresando que los jóvenes, fruto de que no hay un sistema deportivo desde la escuela, no pueden acceder a la liga profesional de beisbol como él tuvo la oportunidad, jugando con el equipo de Montecristi en los juegos nacionales del béisbol, para aquel entonces, luego con el equipo de Manzanillo, posteriormente juega con el equipo de la Fuerza Aérea y los Leones del Escogido, este último le abrió las puertas hacia las Grandes Ligas.

“Es necesario transformar nuestro sistema deportivo para que existan oportunidades para los jóvenes”, expresó el inmortal del deporte.

Todas estas informaciones fueron dadas a conocer en una entrevista exclusiva, donde Don Juan Marichal habló sobre su vida en el béisbol, sus opiniones sobre el deporte nacional y otras revelaciones estarán disponibles en el programa Deporte Global transmitido por la Plataforma Radio Funglode, conducido y producido por Gilberto Soriano y Richard Martinez