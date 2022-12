De Maradona 1986 a Messi 2022, la Copa del Mundo para Argentina

Ya han pasado 36 años desde la última vez que Argentina dominó el Mundial, en México 1986, liderada por un futbolista único, para la eternidad, como Diego Armando Maradona, con el 10 a la espalda como Lionel Messi, igual de determinante, igual de líder que lo fue él ahora en Qatar 2022, por sus siete goles y tres asistencias en siete encuentros, por los cinco tantos, incluido 'el gol del siglo', y cinco pases de su predecesor.

Messi, con un gol por partido de media goleadora en este Mundial por el 0,71 de Maradona entonces, no había nacido aún cuando él, a sus 25 años, marcaba la historia en México 1986, cuando capitaneaba al último equipo que propulsó a la cima mundial a la Albiceleste, cuando sus actuaciones y sus goles memorables traspasaron los límites imaginables, como aquel maravilloso tanto para siempre, el mejor de todos los tiempos, por cómo regateó, condujo y desbordó rivales frente a Inglaterra en los cuartos de final (2-1).

Tan líder como lo es ahora Messi en Qatar 2022, con la responsabilidad y la presión que asume con la naturalidad de un súper clase como él, cuya dimensión es enorme en un terreno de juego, como fue la de Maradona, dentro de los 1,70 centímetros de altura del jugador surgido en Rosario por los 1,67 de la leyenda nacida en Lanús; los dos zurdos, aunque su destreza con cualquiera de los dos pies es formidable. Los dos increíbles.

Los números describen la absoluta trascendencia de Maradona en todo lo que alcanzó entonces la Albiceleste. Sin él, nada habría sido posible. Ni siquiera en la fase de grupos, cuando, aparte de los tres pases de gol que dio a Jorge Valdano (2) y Óscar Ruggeri en el 3-1 a Corea del Sur u otro que entregó a Jorge Burruchaga en el 2-0 a Bulgaria, anotó el tanto del 1-1 frente a Italia con el que niveló el 0-1 de Alessandro Altobelli en la segunda jornada del grupo A para ser primera. De haber perdido, habría sido segunda. Imprescindible.

Como lo ha sido Messi para Argentina en la fase de grupos de Qatar 2022. Goleador insuficiente en la primera cita contra Arabia Saudí (1-2), desde el punto de penalti, la reacción de Argentina ha girado en torno a él, con el gol más clave de todos, cuando la presión y el miedo atenazaban al equipo, cuando el fracaso acechaba en cada instante, cuando el 0-0 contra México ya rebasada la hora de juego era un peso insoportable.

Cuando surgió, combinó y conectó un zurdazo ganador al borde del área que liberó a Argentina, la activó dentro de su grupo y, realmente, visto el desenlace del cuarteto, la clasificó. Sin esa victoria, la Albiceleste habría bordeado la eliminación. Después, también dio el 2-0 a Enzo Fernández, cuando era el minuto 87, cuando el triunfo ya era un hecho.

CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!! ????



Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer……



Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. pic.twitter.com/L5qFRBFRXO