Juan Soto habla de la posibilidad para jugar con Licey

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El jardinero de los Padres de San Diego, Juan Soto, aclaró este domingo que aún no tiene fecha estipulada para jugar con los Tigres del Licey y, aunque no descarta vestir el uniforme del equipo azul, todavía su permiso se mantiene bajo negociación.

“Hasta ahora no tenemos esa información, estamos tratando ver si se puede jugar con los Tigres del Licey, pero primero se tiene que contar con el permiso del equipo y el staff del mismo, como también esperar a que yo esté en forma para jugar”, dijo Soto.

El toletero aseguró que el permiso puede ser otorgado en cualquier momento, pero antes de comenzar a jugar, el cuerpo médico de los Padres tiene que certificar que las condiciones de Soto sean óptimas.

Además, dijo que aún no está en forma para ingresar al terreno de juego.

“Quizás el equipo me dé el permiso mañana, pero ellos tienen que asegurarse que yo esté al 100 por ciento y que yo me sienta bien y saludable. Hasta ahora yo me siento bien, pero no estoy listo para ingresar al terreno de juego”, expresó el joven pelotero.

Negociaciones con el Licey

Se recuerda que el pasado viernes el gerente general del equipo de los Tigres del Licey, Audo Vicente, aclaró que aún no era segura la participación del jugador estrella de las Ligas Mayores de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), con el equipo capitalino.

“Hemos hablado con San Diego, y esperamos que nos den el visto bueno, pero además que nos manden su plan de juego para Soto. Es decir, qué ellos quieren del jugador, si puede jugar todos los días, en qué aspectos debe trabajar, etc.”, decía Audo Vicente en ese momento.

El gerente general también dejó saber que Soto había estado practicando, pero que el Licey estaba esperando el sí de San Diego y lo que ellos pretenden del jugador dominicano.