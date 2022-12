El LIV y su futuro a corto plazo

Félix Olivo

Hola Fiebruses. Como saben, el LIV Golf Series irrumpió en el mundo del golf a mediados de este año y desató un lío tremendo, firmando jugadores de renombre y también de bajo perfil, desatando una lucha férrea contra el PGA Tour. Como era de esperarse el tour no se iba a quedar de brazos cruzados, y arremetió contra la nueva liga “poniéndole en China” todo lo que estuviera a su alcance para evitar su progreso. Pero eso no amedrentó a los comandados por Greg Norman, pues arrancaron y terminaron sus competencias con cierto éxito, y ahora anuncian su calendario 2023 con 14 eventos (este año fueron 8). Pero lo que más resalta es que un campo que ha albergado eventos del tour (Mayakoba), rompió sus relaciones con el tour y será la sede de inicio del calendario del LIV en febrero próximo.

Todo esto manda un mensaje muy claro: El LIV llegó para quedarse, y buscará por todos los medios convertirse en una gira alterna que sea respetada y reconocida. Desde mi punto de vista, ambos han cometido errores, y de haber puesto sus diferencias sobre la mesa entiendo todo hubiera fluido más orgánico. Creo hay espacio para que ambas ligas operen, y que todo está en que no hubo una línea clara de procedimiento que definiera los esquemas de negocios para ambos. Hoy, a tan solo meses del lanzamiento del LIV, muchos entendidos creen que el 2023 será el año del “entendimiento” entre ambos estamentos, pues a ninguno de los dos le conviene estar uno al norte y otro al sur. Una coalición sería lo mejor en aras de que el golf profesional se siga fortaleciendo. Sólo el tiempo dirá en los próximos meses si el sistema de ranking mundial reconocerá sus eventos, si el PGA Tour “bajará la nota” y permitirá a los jugadores competir en los majors o en sus eventos, y si Greg Norman seguirá siendo la cara de la nueva liga, pues muchos entienden que su presencia entorpecería las conversaciones entre los dos circuitos, ya que, como saben, el PGA Tour no es santo de devoción de Norman. 2023 será un año de definición y ojalá sea para bien ambos.

Big 5 de Cayacoa y Big 3 de Vistas

La semana pasada por cuestión de espacio no puede referirme al tradicional torneo Big 5 que realiza Cayacoa. Como saben, ese evento es “el papá” de los torneos Scramble en formato de 5 jugadores, y de nuevo fue un gran suceso. El Team New York se llevó el primer lugar, dejando en segundo a los Partners de Santiago, y en tercero al Tema Puntacana. Felicito a Frank Adames, Tomás Hernández, y a todo el equipo de Cayacoa por el éxito del evento. De su lado, los vecinos, Vistas Golf and CC, celebró su Big 3 con 114 Fiebruses en competencia en un campo repleto de amenidades. Felicidades a “los Víctor”, (Gómez Casanova y Cuevas), quienes dirigieron un gran equipo que sacó a flote un tremendo evento festivo y competitivo.