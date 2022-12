Los Bejarán - Dupla de éxito

Marcos Nivar

Santo Domingo

No basta con llegar, mantenerse y mejorar cada día es el compromiso de todo comunicador y ha sido la clave del éxito de los Bejarán. José Bejarán, uno de los locutores más completos de República Dominicana junto a su hijo Melvin José, de los más prestigiosos comunicadores deportivos de la nueva generación han cumplido con esta premisa.

En su padre, Melvin tiene un modelo a seguir. En su hijo, José tiene un gran orgullo.

Actualmente, José es narrador de las Estrellas Orientales. Melvin es Director de Comunicaciones y Relaciones Públicas y narrador en radio del equipo rojo.

La leyenda viviente de la locución José Bejarán gracias a su singular voz, carácter bien forjado y amplio acervo cultural ocupó importantes puestos como locutor en el ámbito noticioso, comercial, musical y deportivo.

Su carrera comenzó en 1974 en Radio Continental como locutor de noticias, y llegó a ser director de Radio Mil, Radio Clarín y Radio Continental y además fue subdirector de noticias de Radio América en la ciudad Washington en los Estados Unidos.

Llegó a ser presidente a nivel nacional del Círculo de locutores Dominicanos. En este año, el Premio Nacional del Locutor que otorga el Colegio Dominicano de Locutores fue celebrado en honor a su persona, reconociendo su trayectoria de 48 años de ejercicio.

Fue narrador de los Leones del Escogido por 15 años. Más adelante formó parte de la cadena de transmisión de los Gigantes del Cibao y finalmente con las Estrellas Orientales, puesto que desempeña en la actualidad.

También tuvo la oportunidad de ser narrador de los Indios de Mayagüez por dos temporadas en el béisbol profesional de Puerto Rico.

El veterano locutor atribuye su éxito en los medios de comunicación al hecho de ser un asiduo lector de todo lo que le aporta conocimientos y aprovechó para aconsejar a los jóvenes profesionales de estos tiempos a fijarse en la lectura, como su mejor aliada.

“Puedes tener la mejor voz del mundo, pero si no lees, estás condenado al fracaso. El comunicador tiene que saber de todo un poco, porque el público nos ve como un ente de consulta”.

Para José el crecimiento de su hijo Melvin, le tomó por sorpresa. Dijo que al principio de su carrera le corregía detalles y rápidamente los entendió, fue madurando y hoy en día siente un gran orgullo del profesional en que se ha convertido y además del comportamiento ejemplar que exhibe.

De su lado, Melvin José quien desde niño fue un amante de los deportes, gracias a la influencia de su padre a quien acompañaba en las transmisiones de los juegos de béisbol, practicó baloncesto y coleccionaba tarjetas de peloteros, se decidió por estudiar comunicación social por sugerencia de una de sus maestras en el Liceo Estados Unidos de América.

“A pesar de todo lo que imaginaba estaba relacionado al deporte, cuando salí del bachillerato no sabía que estudiar. El derecho me perseguía y también la ingeniería en sistemas, pero luego de una conversación con mi maestra Josefina Rocha, quien me recomendó estudiar comunicación social, fui a la UASD para ver el pensum de la carrera y las asignaturas que incluía me gustaron, desde ese entonces me vi como un cronista deportivo y opté por la mención periodismo”.

En su ejercicio profesional, Melvin ha cuidado siempre ser cuidadoso con los detalles, estar abierto a las sugerencias y además mantener un respeto con todos sus relacionados en el oficio.

El narrador de béisbol y baloncesto a la par de su trabajo con Leones del Escogido, también es director de prensa del Programa Olímpico Dominicano de Béisbol y de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB).

Admiración del uno al otro

Ambos se consideran una gran motivación el uno para el otro y declararon que sería un privilegio y una bendición trabajar en pareja si la oportunidad se presenta.

José Bejarán

“Sería un gran honor y una de las satisfacciones más grandes en esta profesión que ha sido lo que más he disfrutado en toda mi vida”.

Melvin Bejarán

“Siempre he admirado a mi padre, honrar su figura es algo que llevo muy pendiente y sería algo único y especial poder laborar juntos”.