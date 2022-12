FIFA anuncia las 16 sedes para la Copa Mundial 2026

Mientras todavía se disputa la Copa Mundial Catar 2024, la Federación Internacional de Futbol & Asociación (FIFA), confirmó las 16 ciudades que serán sede del próximo certamen del Mundial 2026, puesto ya en marcha.

El anuncio, de acuerdo con la FIFA, se transmitió en directo desde Nueva York, Estados Unidos, en un programa especial realizado en colaboración con las cadenas de televisión FOX y Telemundo de esta ciudad.

La próxima Copa Mundial, por primera vez, se celebrará de forma “tripartita”, entre Canadá, EE. UU. y México, y, además será el debut del formato de 48 selecciones, por tanto, es considerado desde ahora como un certamen que será “histórico”.

Ciudades anfitrionas

Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Canadá: Vancouver y Toronto.

México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

Your #FIFAWorldCup 2026 Host Cities:



????Atlanta

????Boston

????Dallas

????Guadalajara

????Houston

????Kansas City

????Los Angeles

????Mexico City

????Miami

????Monterrey

????New York / New Jersey

????Philadelphia

????San Francisco Bay Area

????Seattle

????Toronto

????Vancouver