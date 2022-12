Lidom, la liga más fuerte del Caribe

Héctor J. Cruz

Siempre se ha dicho que la liga dominicana de beisbol otoño –invernal es la más fuerte de todo el Caribe. Eso incluye a Puerto Rico, Venezuela y México, y ahora hay que añadir a Colombia , Nicaragua y Panamá, entre otras.

Cuba no cabe en ese renglón porque los cubanos siguen jugando en el verano, y a la Serie del Caribe asistió su equipo campeón en años pasados.

Muchos factores influyen en el hecho de que la Lidom sea la más fuerte, destacándose dos. 1ro. La cantidad de jugadores profesionales que tiene el país, en Grandes Ligas y ligas menores, ocupando la primera posición. Y 2do. el factor socio-político que ha impedido que Venezuela , por ejemplo, retome su antigua posición de crecimiento pues los venezolanos han sido perjudicados, primero por el chavismo, y luego por el Madurismo de Nicolás Maduro.

La enemistad de esa nación con Estados Unidos ha hecho partir de Venezuela a muchas academias que se habían instalado allí, al igual que en Dominicana.

El nivel cualitativo de la Lidom se nota en los rosters de cada club, que facilita entender este fenómeno. Se trata de un gran conglomerado de jugadores de tres generaciones: peloteros de casi 20 años que han pasado por grandes ligas, otro grupo de más de diez años y finalmente los que han llegado o están llegando a esa plataforma.

En Licey, por ejemplo, están o han estado este año los hermanos Emilio y Jorge Bonifacio, Dawel Lugo,Aristides Aquino, Pablo Reyes,Sergio Alcántara, Mel Rojas Jr., Luis Barrera, Oneil Cruz, y prospectos de la calidad de Elly de la Cruz y Ronny Mauricio.

En las Aguilas, Melky Cabrera,Juan Lagares, Juan Carlos Pérez, Ronny Rodríguez, Zoilo Almonte, Orlando Calixte,Wilmer Difó, Victor Robles, Johan Camargo, Yairo Muñoz, Yoenis Cespedes, Yunesky Maya, Roenis Elias.

En los Gigantes, Juan Francisco, Hanser Alberto, Marcell Ozuna, Carlos Peguero,Eury Pérez, Reyes Moronta, Alfredo Marte, Ivan Castillo, Luis Liberato, Kelvin Gutierrez, Moisés Sierra, José Siri, Henry Urrutia,Richard Ureña, Wladimir Balentien,Jumbo Díaz, Fernando Rodney, Michael Inoa.

En el Escogido, Erik González, Franchy Cordero, Pedro Severino y Franmil Reyes.. En los Toros Gilberto Celestino, Rodolfo Castro, Miguel Andújar,Bryan de la Cruz, Jeimer Candelario, Danny Santana, Yamaico Navarro, Vidal Bruján. En las Estrellas Junior Lake, Cristian Bethancourt, Domingo Leyba, Erik Mejía, Lewin Díaz, Cristian Paché,Guillermo Heredia,Radhamés Liz,Phillp Valdez, Ronel Blanco.

Es más que evidente que esos, y otros tantos nombres, le otorgan a Lidom un nivel de calidad por encima de las otras.

DE LIDOM: El Escogido obtuvo su tercera victoria seguida, y naturalmente su racha más larga de la actual temporada. Vencieron a las Estrellas 4 por 1, y eso mantiene en alerta la esperanza roja. Se acercan a 4 juegos del cuarto lugar, ocupado por los verdes…La serie particular entre ellos está ahora 6-3 para los verdes, y ambos equipos se miden de nuevo mañana miércoles. (Este martes 13 no hay actividad en Lidom, por si acaso).. De forma extraoficial se rumoraba ayer que Vladimir Guerrero Jr. jugará con el Escogido a partir de este miércoles, lo cual sería una gran noticia. Claro, ojalá que los rojos no pierdan porque entonces habrá gente haciendo chembitas… Las Estrellas mantuvieron su respiración a nivel porque en La Romana, las Aguilas le daban una pequeña pela a los Toros, 5-0 hasta en el 7mo. Los Gigantes blanquearon a los temibles Tigres del Licey 3-0, con jonrón de Marcell Ozuna y pitcheo de Huascar Brazoban y 4 relevistas… Gigantes y Tigres se miden de nuevo mañana en el Qusiqueya.

DE MLB. Los Azulejos de Toronto siguen dando pasos relevantes. Firmaron al lanzador derecho Chris Bassitt, muy eficaz.. En 2022 Bassitt tuvo 30 apariciones con los Mets, y record de 15-9 y 3.42. El contrato fue por tres años y US$63 millones, un buen dinerito… El receptor boricua Christian Vasquez firmó por 3 años con los Mellizos de Minnesota. Le dieron 30 millones de dólares, al cátcher que se destaca más por su defensa. La pasada campaña tuvo promedio de .274 con 9 jonrones, 53 empujadas jugando para Boston y los campeones de Houston..Minnesota rechazó ofrecerle contrato al dominicano Gary Sánchez, quien está en la agencia libre.